Antoine Griezmann je bržkone žrtev drobljenja glasov med svetovnimi prvaki. Podobno se je zgodilo tudi leta 2010, ko sta si Xavi in Andres Iniesta porazdelila glasove, zlato žogo pa je odnesel Lionel Messi. Foto: Reuters Dodaj v

Antoine Griezmann

O zlati žogi, spoštovanju in prisotnosti v Parizu

4. december 2018 ob 12:30

Pariz - MMC RTV SLO

Osvojil sem Evropsko ligo in Uefin superpokal ter svetovno prvenstvo, tako da je za menoj odlično leto. Malce sem razočaran, a je bil pomemben večer, da smo počastili zmagovalce, tako da sem moral biti zraven.

Ko so mi sporočili, da nisem dobil zlate žoge, temveč jo je osvojil Modrić, sem želel ostati sam. A sem ponosen, da sem med tremi finalsti. Na slovesnosti sem iz spoštovanja. Za nameček sem v svoji domovini. Nocoj je lep večer, v katerem želim uživati. Normalno, da sem tukaj, škoda, ker niso tudi ostali.

Mogoče je Liga prvakov pomembnejša od svetovnega prvenstva. Kaj moram nadetiti, da osvojim zlato žogo? Dobro vprašanje.

Tretjeuvrščeni v izboru za zlato žogo 2018 Antoine Griezmann. Vodja svetovnih prvakov v nogometu se je za razliko od drugouvrščenega Cristiana Ronalda in le petega Lionela Messija udeležil slovesne podelitve v Parizu. Razočaranja, da ni zmagovalec ni skrival, a hkrati dal vedeti, da spoštuje dosežke Luke Modrića, katerega je konec koncev s Francijo in Atleticom poleti vseeno porazil v dveh finalih.

Glede na razporeditev glasov je Griezmann ostal brez zlate žoge, zaradi dobrih predstav in volilnega izida reprezentančnih soigralcev. Že s seštevkom glasov četrtega Kyliana Mbappeja, bi osvojil prvo mesto, lep delež glasov je pobral še Raphael Varane, glasove pa so od svetovnih prvakov prejeli še N'Golo Kante, Paul Pogba in kapetan Hugo Lloris.

Vir: Football France