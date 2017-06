Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jure Zdovc

14. junij 2017 ob 16:13

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Vesel sem, da sem prišel v ta klub. V tako urejenem trening centru, kot je Dom košarke Cedevita, še nisem delal. Nisem potreboval veliko časa, da sem sprejel ponudbo.



Meni je v tem poslu zelo pomembno, da me nekdo želi. Ko vidiš, da te nekdo hoče pripeljati v svojo sredino, mi je takoj lažje. Ko je nekdo prišel k meni in me povabil v klub, sem to vedno sprejel. Cedevita je klub, ki je v zadnjem času v samem vrhu evropske košarke, rekel bi, da je celo bolj cenjen v tujini kot v regiji. Drugi razlog, da sem prišel, je športni motiv, da pridemo v Evroligo. To lahko naredimo prek Evropskega pokala ali Lige Aba. Potrebujem nekaj časa, da vidim, kaj potrebujemo, nato pa bomo sestavili ekipo.

Vodstvo Cedevite je tudi uradno potrdilo, da bo njihov trener nekdanji slovenski reprezentant in selektor Jure Zdovc. Konjičan bo na trenerskem stolčku zamenjal Veljka Mršića, ki je klub zapustil po koncu sezone, v kateri je Cedevita igrala tudi v finalu Lige ABA in osvojila naslov hrvaškega prvaka.

Zdovc je na Hrvaškem že deloval, s Splitom, pri katerem je začel trenersko kariero, je leta 2004 osvojil hrvaški pokal. Nato je vodil Geoplin Slovan, Iraklis, Union Olimpijo, Bosno, pa znova Union Olimpijo. Od leta 2011 do leta 2013 je bil trener Spartaka iz St. Peterburga, nato je prevzel turški Gaziantep, v zadnji sezoni pa je treniral igralce grškega AEK-a. Dvakrat je bil tudi slovenski selektor, leta 2009 je z reprezentanco osvojil četrto mesto na evropskem prvenstvu na Poljskem, leta 2014 je na svetovnem prvenstvu v Španiji zasedel sedmo mesto, na evropskem prvenstvu leta 2015 pa je izpadel v osmini finala.