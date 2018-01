Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 20 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović bi po svojih besedah najraje zapustil EP. Foto: Reuters Dodaj v

Marko Šibila

O Veselinu Vujoviću

19. januar 2018 ob 08:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Veselina Vujovića kot trenerja cenim, a takšne izpade mu zelo zamerim. Za slovenski rokomet je izredno slabo, če od njega prihajajo na dan krilatice, kot so: mi smo majhni, vsi so proti nam.

Neprimerne so bile njegove reakcije na vsako sodniško potezo, ki jih je nadgradil z žaljenjem odgovornih na evropski rokometni zvezi z debili. Privoščil si je tudi cirkusantstvo na tekmi z Nemčijo. To je slabo tako zanj kot za slovenski rokomet, ki ga on kot uradna oseba v teh dneh predstavlja. To je nedopustno. Kot Veselin Vujović bi lahko tako razmišljal, a ne kot vodja slovenske reprezentance. Obstaja kodeks obnašanja, njegovo je bilo zame skrajno neprimerno.

Rokometni trener Marko Šibila o vedenju selektorja slovenske reprezentance Veselina Vujovića. Vir: Večer.