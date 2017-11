Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton lovi svojo 63. zmago. Foto: Reuters Dodaj v

Bottas sezono formule ena sklenil z zmago

Znova zelo nezanimiva dirka v Abu Dabiju

26. november 2017 ob 13:04,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 15:02

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Valtteri Bottas je dobil sklepno dirko letošnje sezone v formuli ena, VN Abu Dabija v Jas Marini. Drugi je bil moštveni kolega Lewis Hamilton, tretji Sebastian Vettel.

Bottas je na precej nezanimivi dirki vodil praktično od štarta do cilja, vodstvo je izgubil le, ko se je odločil za postanek in nov komplet gum. Dirke v Jas Marini tudi sicer redko postrežejo z zanimivimi dogodki, zato se veliko ljubiteljev in poznavalcev formule ena upravičeno sprašuje, ali si Abu Dabi zasluži sklepno dirko sezone.

Kljub Bottasovi zmagi sprememb med prvimi štirimi dirkači v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena ni prišlo do sprememb. Hamilton si je že pred časom zagotovil naslov svetovnega prvaka, Vettel je svetovni podprvak, tretje in četrto mesto sta zasedla Finca - tretji je Bottas, četrti Kimi Räikkönen.

Dirka za VN Abu Dabija, Jas Marina

Končni vrstni red (55/55): 1. V. BOTTAS Mer. 1:34:14,007 2. L. HAMILTON Mercedes +3,899 3. S. VETTEL Ferrari 19,330 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 45,386 5. M. VERSTAPPEN R. Bull 1:25,713 6. N. HÜLKENBERG Renault 1:32,062 7. S. PEREZ F. I. 1:38,911 8. E. OCON F. India 1 krog 9. F. ALONSO McLaren 1 krog 10. F. MASSA Williams 1 krog 11. R. GROSJEAN Haas 1 krog 12. S. VANDOORNE McLaren 1 krog 13. K. MAGNUSSEN Haas 1 krog 14. P. WEHRLEIN Sauber 1 krog 15. B. HARTLEY T. Rosso 1 krog 16. P. GASLY T. Rosso 1 krog 17. M. ERICSSON Sauber 1 krog 18. L. STROLL Williams 1 krog Odstop: Ricciardo, Sainz

