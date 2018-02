Hamilton po peti naslov s hitrejšo srebrno puščico, Ferrari predstavil protiorožje

Pri Mercedesu obljubljajo, da bo nova srebrna puščica W09 še hitrejša od lanske, predvsem pa naj bi imela manj okvar. Uradna predstavitev je trajala vsega 15 minut, z izjemo nove obvezne zaščite voznika Halo in sprememb zadka, kar je posledica spremenjenega pravilnika formule 1, pa sprememb na prvi pogled ni bilo opaziti. A vodja moštva Toto Wolff obljublja, da bo imel novi dirkalnik predvsem manj okvar, zaradi česar je lanski model poimenoval kar "diva".



"Upam, da smo obdržali dobre lastnosti starega. To je nekakšen sestrski model," pa je na predstavitvi dejal svetovni prvak Hamilton in dodal, da je dirkalnik v vseh pogledih boljši od lanskega. Prav to bi lahko skrbelo tekmece, saj je Mercedes lani slavil na 12 od 20 dirk sezone, četrtič zaporedoma pa si je moštvo privozilo naslov tako med vozniki kot med ekipami.

Prvi, ki je dirkalnik preizkusil, je bil Finec Valtteri Bottas. Na dirkališču v Silverstonu je prevozil nekaj krogov. Finec je lani zamenjal uspešnega Nemca Nica Rosberga, nato pa v skupnem seštevku zasedel tretje mesto. Letos naj bi bil prav on tisti, ki naj bi Vettlu in Hamiltonu preprečil osvojitev petega naslova svetovnega prvaka, kar je pred njima uspelo Argentincu Juanu Manuelu Fangiu, sloviti Michael Schumacher pa je bil prvak kar sedemkrat.

A visoke cilje ime tudi Hamilton, ki je v karieri zmagal na 62 dirkah, posebej pa je v ospredju po sezoni 2014, ko so se v formuli 1 vrnili na turbomotorje.

Ferrarijevo protiorožje je ...

Nov dirkalnik za sezono formule 1 2018 je danes predstavil tudi Ferrari. Cilj ekipe s Ferrarijem SF71H je prekinitev prevlade nemških Mercedesovih srebrnih puščic in vrnitev naslova svetovnih prvakov. "Novi avtomobil je velik korak naprej," je na predstavitvi ocenil tudi prvi zvezdnik ekipe Nemec Sebastian Vettel.

"Pomembna je prav vsaka podrobnost," pravi 30-letni Vettel, ki bo pravo vrednost svojega jeklenega konjička spoznal zadnji konec tedna v marcu, ko se bo sezona začela v Avstraliji. Velika pričakovanja je imel že lani, ko je s Ferrarijem odlično začel prvenstvo, po poletnem premoru pa je sam storil nekaj napak, nekajkrat pa je zatajil tudi dirkalnik in naslov je moral prepustiti Hamiltonu. "Skušali smo obdržati vse svoje prednosti in odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale predvsem na hitrih dirkališčih," je o novem dirkalniku povedal vodja tehnike formule 1 pri Ferrariju Mattia Binotto. Na dirkalniku so poskrbeli predvsem za spremembe pri hlajenju, nekoliko povečali razdaljo med kolesi in dodali druge malenkosti.