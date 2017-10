Brodnik: Pet zaporednih zmag ni slučajnih, a tekmeci nas bodo resneje analizirali

Spočiti Kristan želi braniti v Pjongčangu

3. oktober 2017 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so po slabem štartu v sezono nanizali pet zaporednih zmag. Niz bi se lahko podaljšal ta teden, v sredo v Tivoli prihaja mlada ekipa KAC-a, v soboto pa še Bregenzerwald.

Pretekli konec tedna je bil izjemno uspešen za Ljubljančane. V soboto so odnesli tri točke iz Cortine (0:3), v nedeljo zvečer pa so odpravili Lustenau kar s 5:1.

"Alpska liga je zelo izenečana. Tudi Lustenau je dobra ekipa, ki lahko naniza precej zmag. V Cortini smo odigrali vrhunsko tekmo v soboto, disciplina v igri je bila izjemna, to je bila najbolj odgovorno odigrana tekma v tej sezoni. V nedeljo smo bili še pod vtisom sobotne zmage in nismo prikazali najboljše igre," je pojasnil trener Andrej Brodnik, ki ni mogel računati na poškodovanega kapetana Boštjana Groznika in Gala Korena. Oba naj bi se kmalu vrnila.

Trenutno so na 70 odstotkih zmožnosti

Uvod v sezono za SŽ Olimpijo ni bil spodbuden. V finalu pokalnega tekmovanja v Celju so izgubili proti Jeseničanom z 0:3, v Alpski ligi pa so izgubili proti Rittnu (0:2) in v Kitzbühelu kar z 0:5.

"Za pripravo ekipe potrebuješ več časa in več močnih pripravljalnih tekem. Ugotoviti je treba, kako se moštvo odzove na zmage in predvsem na poraze. Še vedno smo v fazi učenja in iskanja maksimalnih zmožnosti. Trenutno smo šele na 70 odstotkih zmožnosti. Imamo visoke cilje in ves čas smo pozitivno razmišljali. Trenutno imamo dobro serijo, a vseeno moramo ostati na trdnih tleh. Pet zmag ni slučajnih, a tekmeci nas bodo zdaj bolj resno analizirali," je dodal Brodnik.

Brez derbija ni slovenskega hokeja

Ljubitelji hokeja so si že podčrtali naslednjo soboto, ko bo v Podmežakli na sporedu derbi med najboljšima slovenskima ekipama. V Tivoliju železarji, ki so na petih tekmah osvojili kar 13 točk, prihajajo 25. oktobra.

"Italijanske ekipe so še manj časa skupaj. Ključno je, da zdaj to izkoristimo in dobimo precej točk, saj sem prepričan, da se bodo italijanska moštva še zelo dvignila. Imajo kar nekaj izkušenih igralcev. Morda nas na začetku še niso preveč resno jemali, a na naslednjih tekmah se bo to spremenilo," je razmišljal trener zeleno-belih, ki se veseli obeh oktobrskih derbijev z Jeseničani: "Brez derbija ni slovenskega hokeja. To nujno potrebujemo. Mislim, da bomo uživali v teh tekmah. Upam, da bodo gledalci prepoznali, da se zelo trudimo in želimo igrati hokej na spodobni ravni."

Spočiti Kristan želi braniti v Pjongčangu

Zelo zaslužen za uspehe Olimpije je vratar Robert Kristan, ki je obranil 95,2 odstotka strelov na vrata in je trenutno na četrtem emstu med čuvaji mreže v Alpski ligi.



"Veliko dela smo vložili, da smo lahko nanizali pet zaporednih zmag. Imamo še veliko rezerve. Na začetku sezone se je videlo, da nismo bili v pravi formi, saj smo odigrali premalo prijateljskih tekem. Zdaj se vidi disciplina v igri in velika želja vseh igralcev. Po dveh porazih na začetku Alpske lige smo se zavedali, da je konec heca. Želimo ustvariti neko novo zgodbo in slediti cilju, ki smo si ga zastavili pred sezono," je povedal 34-letni Kristan.

"Vzel sem si eno leto odmora, vrnil sem se s točno določenim ciljem. Mislil sem, da bom potreboval več časa. Počutim se vrhunsko, kondicijo imam, glava je na pravem mestu. Moj cilj je jasen, zato sem se tudi odločil, da se vrnem. Dokazati želim, da si zaslužim vrnitev v reprezentanco. Z novim selektorjem Karijem Savolainenom sva se že pogovarjala. Zdaj sem spočit in poln energije. Želim pomagati mlajšim igralcem. Nekateri mladi igralci imajo morda celo preveč spoštovanja do nas starješih. Lepo sledijo navodilom starješih igralcev in začeli so se tudi pravi izidi," je dodal nekdanji vratar Jesenic, Medveščaka, Nitre in Pardubic.

Nekajkrat tudi pozdignil glas

V tivolski garderobio je veliko mladih igralcev, zato je zdaj tudi v vlogi mentorja: "Na nekaterih tekmah sem se moral ugrizniti v jezik, ko stvari niso šle v pravo smer. Nekajkrat sem tudi povzdignil glas, saj vedno ne gre na lep način. Če desetkrat poveš isto stvar in se nič ne spremeni, je treba spremeniti taktiko. Na začetku sezone smo imeli skupino raztreščenih glav, brez discipline, to se je seveda poznalo na ledu."

A. G.