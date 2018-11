Burnik debitiral z zmago v Podmežakli

Prvi gol Erica Panceta po vrnitvi na Jesenice

28. november 2018 ob 21:24

Jesenice - MMC RTV SLO

Aleš Burnik je uspešno debitiral v vlogi glavnega trenerja Jesenic. Železarji so v 20. krogu Alpske lige premagali Zell am See s 4:1.

Po porazu na nedeljskem derbiju v Tivoliju proti SŽ-ju Olimpiji je vodstvo kluba odpustilo Gabra Glaviča. Njegov pomočnik Burnik bo Gorenjce zagotovo vodil tudi na sobotni tekmi proti Feldkirchu v Podmežakli, nato pa bosta na sporedu dva tedna premora v Alpski ligi, ko bodo v klubu razkrili načrte za nadaljevanje sezone.

Po prvi medsebojni tekmi, ki so jo slovenski prvaki dobili z 12:2, je marsikdo pričakoval lažje delo. Forma je še daleč od prave, nekajkrat jih je rešil tudi vratar Clarke Saunders.

Železarji učinkoviti v uvodni tretjini

Gostje so imeli že v 4. minuti štiri minute igralca več na ledu, a niso prišli do prave priložnosti. Jeseničani so povedli celo z igralcem manj v 7. minuti. Aljoša Crnović je spretno poslal plošček pod prečko po podaji Gašperja Seršena. V 15. minuti je protinapad uspešno zaključil Blaž Tomaževič po lepi podaji Erica Panceta.

Avstrijci so nato pokazali zobe, ob koncu uvodne tretjine so znižali. Daniel Nageler, ki je dolga leta igral v Ligi Ebel (največji pečat je pustil na Dunaju), je ob neodločnem Nejcu Stojanu iz bližine ukanil Saundersa.

Prvi gol Panceta po vrnitvi

V drugi tretjini sta mreži mirovali, obe ekipi sta po 40 minutah sprožili 18 strelov, izid pa je bil še vedno 2:1. V zadnjem delu so gostitelji potrdili zmago. V 50. minuti je svoj prvi gol po vrnitvi na Jesenice dosegel Eric Pance. Z desne strani je presenetil slabo postavljenega vratarja Patricka Machreicha. Priznani trener Greg Holst, ki zdaj vodi Zell am See, je minuto in pol pred koncem tvegal vse in skušal s šestimi igralci v polju. Končni izid je s strelom v prazno mrežo postavil Tadej Čimžar. Tretji strelec Alpske lige se je veselil že 13. gola v sezoni.

20. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - ZELL AM SEE

4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

550; Crnović 7., Tomaževič 15., E. Pance 50., Čimžar 59.; Nageler 17.



KAC MLADI - ASIAGO 4:6

KITZBÜHEL - BREGENZERWALD 1:3

Četrtek:

SALZBURG MLADI - VIPITENO

RITTEN - PUSTERTAL

FASSA - CORTINA

GARDENA - MILANO

Že odigrano:

FELDKIRCH - SŽ OLIMPIJA

2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

1.150; Jančar 44., Soudek 49.; Koblar 17., 57., 60., Jezovšek 33.

Lestvica: PUSTERTAL 17 16 1 0 0 50 LUSTENAU 18 12 0 2 4 38 FELDKIRCH 19 11 1 2 5 37 SŽ OLIMPIJA 18 12 0 0 6 36 --------------------------------------- ASIAGO 16 10 2 2 2 36 SALZBURG MLADI 18 10 2 1 5 35 SIJ ACRONI JESENICE 19 10 1 2 6 34 VIPITENO 16 8 3 1 4 31 RITTEN SPORT 15 10 0 0 5 30 GARDENA 18 7 1 1 9 24 ZELL AM SEE 19 5 3 2 9 23 CORTINA 17 5 2 2 8 21 --------------------------------------- KITZBUHEL 18 5 2 1 10 20 BREGENZERWALD 20 4 1 3 12 17 MILANO 17 3 0 2 12 11 FASSA 15 1 1 0 13 5 KAC MLADI 20 0 1 0 19 2

A. G.