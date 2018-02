Greiss hitro pozabil na slabe tekme

Wheeler prekinil strelski mrk

17. februar 2018 ob 07:38

Hokejisti New York Islandersov so v gosteh premagali Carolino s 3:0, ključ do zmage je vratar Thomas Greiss.

Greiss je na zadnjih štirih tekmah prejel kar 19 zadetkov, tokrat pa je zaklenil vrata, saj je polovil vseh 45 strelov. "Bil je odličen, bil je samozavesten. Naredil je vse, kar bi moral," je bil zadovoljen trener Islandersov Doug Weight. Islandersi so s tem na lestvici Vzhoda za drugi wild card prehiteli prav Carolino.

Najvišjo zmago večera je dosegel Winnipeg, ki se je znesel nad Coloradom s 6:1. Blake Wheeler je dosegel dva gola in podajo, s tem je prekinil niz 15 tekem, ko ni dal gola. S tremi podajami se je izkazal še Mark Scheifele.

