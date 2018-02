Nazem Kadri zbral kar pet točk

Andersen ukrotil 54 strelov

15. februar 2018 ob 05:11

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Toronta so v svoji dvorani odigrali pet zaporednih tekem, prav vse so dobili, tokrat so na kolena spravili Columbus s 6:3.

Junak tekme je bil Nazem Kadri, ki je zbral kar pet točk, kar je njegov rekord v Ligi NHL. Četrtič se je veselil hat-tricka, dodal pa je še dve podaji. Patrick Marleau je v svojo statistiko vpisal tri točke (gol in dve podaji).

Columbus je zbral kar 57 strelov v okvir vrat, s tem je postal prva ekipa v Ligi NHL, ki je od leta 1968 naprej na treh zaporednih tekmah sprožila vsaj 50 strelov.

Liga NHL, tekme 14. februarja:

TORONTO - COLUMBUS 6:3

COLORADO - MONTREAL 2:0

VANCOUVER - FLORIDA 3:4



Tekme 15. februarja:

NEW JERSEY - CAROLINA

NY ISLANDERS - NY RANGERS

PITTSBURGH - LOS ANGELES

OTTAWA - BUFFALO

TAMPA BAY - DETROIT

NASHVILLE - CALGARY

MINNESOTA - WASHINGTON

CHICAGO - ANAHEIM

ARIZONA - MONTREAL

VEGAS - EDMONTON

SAN JOSE - VANCOUVER

Vzhod: TAMPA BAY LIGHTNING 57 38 16 3 79 BOSTON BRUINS 55 35 12 8 78 TORONTO MAPLE LEAFS 59 35 19 5 75 WASHINGTON CAPITALS 56 32 17 7 71 PITTSBURGH PENGUINS 58 32 22 4 68 PHILADELPHIA FLYERS 57 28 19 10 66 NEW JERSEY DEVILS 56 28 20 8 64 CAROLINA HURRICANES 57 27 21 9 63 ------------------------------------- COLUMBUS BLUE JACKETS 57 29 24 4 62 NEW YORK ISLANDERS 58 27 25 6 60 NEW YORK RANGERS 57 27 25 5 59 DETROIT RED WINGS 55 23 23 9 55 FLORIDA PANTHERS 54 25 23 6 56 MONTREAL CANADIENS 56 22 27 7 51 OTTAWA SENATORS 55 19 27 9 47 BUFFALO SABRES 57 17 30 10 44 Zahod: VEGAS GOLDEN KNIGHTS 56 37 15 4 78 NASHVILLE PREDATORS 55 34 12 9 77 WINNIPEG JETS 57 33 15 9 75 ST. LOUIS BLUES 59 34 21 4 72 DALLAS STARS 57 33 20 4 70 MINNESOTA WILD 56 31 19 6 68 SAN JOSE SHARKS 57 30 19 8 68 COLORADO AVALANCHE 56 31 21 4 66 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 57 29 20 8 66 LOS ANGELES KINGS 56 30 21 5 65 ANAHEIM DUCKS 58 27 20 11 65 CHICAGO BLACKHAWKS 57 24 25 8 56 EDMONTON OILERS 55 23 28 4 50 VANCOUVER CANUCKS 57 22 29 6 50 ARIZONA COYOTES 57 15 32 10 40

S. J.