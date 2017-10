Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je bil najboljši igralec tekme v San Joseju. Foto: AP Frederik Andersen je za zmago Toronta ubranil 30 strelov. Foto: Reuters Dodaj v

Kopitar dirigent kraljevega plesa v San Joseju

Razburljiva tekma v Torontu

8. oktober 2017 ob 08:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je bil z dvema zadetkoma in podajo ključni igralec ob zmagi Los Angelesa v gosteh nad San Josejem z 1:4. V Torontu je bilo kar 13 golov, Rangersi so padli z 8:5.

Na sobotni tekmi Lige NHL v dvorani SAP Center v San Joseju se je kraljevi ples začel v šesti minuti, ko je Kopitar podal Brownu za vodstvo z 0:1. Gostitelji, pri katerih je nekdanji vratar LA-ja Martin Jones ubranil 25 strelov, so že v naslednji minuti izenačili (zadel je Mikkel Boedker), a to je bil tudi njihov edini gol na tekmi.

Osem sekund pred koncem uvodne tretjine je svoj prvi gol v sezoni dosegel Anže Kopitar (podal mu je Jake Muzzin), kapetan Los Angelesa pa se je med strelce vpisal še v 33. minuti. Drugo zmago Los Angelesa v uvodnih dveh tekmah sezone je v 35. minuti potrdil Nick Shore.

V sobotnem NHL-večeru je bilo največ golov, trinajst, v Torontu, kjer so gostitelji z 8:5 premagali New York Rangerse. Že po prvi tretjini je bilo 5:2, a so gostje drugo tretjino dobili z 0:3 in izenačili. V zadnji tretjini je najprej zadel Tyler Bozak (48.), Leo Komarov pa je (z igralcem več) v 50. minuti odločil tekmo. Frederik Andersen je ubranil 30 strelov. Toronto je na uvodnih dveh tekmah sezone dosegel kar 15 golov, saj je v sredo Winnipeg premagal s 7:2.

Liga NHL, tekme 7. oktobra

SAN JOSE - LOS ANGELES 1:4

NEW JERSEY - COLORADO 4:1

TORONTO - NY RANGERS 8:5

OTTAWA - DETROIT 1:2 *

FLORIDA - TAMPA BAY 5:4

NY ISLANDERS - BUFFALO 6:3

PITTSBURGH - NASHVILLE 4:0

WASHINGTON - MONTREAL 6:1

CAROLINA - MINNESOTA 5:4 *

ST. LOUIS - DALLAS 4:2

CHICAGO - COLUMBUS 5:1

ST. LOUIS - DALLAS 5:1

ARIZONA - LAS VEGAS 1:2 *

CALGARY - WINNIPEG 6:3

ANAHEIM - PHILADELPHIA 2:3 **

VANCOUVER - EDMONTON 3:2

** - v podaljšku

* - po kazenskih strelih

T. O.