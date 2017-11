Kopitar začel akcijo za 1:1, natančen še pri kazenskih strelih

Kralji ostajajo drugi v svoji diviziji

26. november 2017 ob 07:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so na 12. tekmi v tem mesecu zmagali šele četrtič. Pred svojimi gledalci so po kazenskih strelih ugnali Anaheim z 2:1.

Začelo se je slabo za Kralje. Sredi uvodne tretjine je Corey Perry zadrsal za vrati, našel Nicka Ritchieja, ki je plošček v gozdu številnih nog poslal v mrežo. Rački so vodili vse do predzadnje minute. Anže Kopitar je dobil buli, v nadaljevanju akcije je plošček prišel do Dustina Browna, ki je streljal po prodoru izza vrat in nato pospravil svoj odbitek v gol.

Tudi kazenski streli so se začeli podobno, saj je najprej povedel Anaheim, v prvi seriji je bil natančen Perry. Upanje za drugo točko je Kraljem vrnil Anže Kopitar, ki je zadel v tretji seriji, v naslednji pa je zmago potrdil Trevor Lewis.

Kralji kljub skromnemu izkupičku v novembru ostajajo v vrhu Pacifiške divizije, saj za vodilnim Vegasom zaostajajo le za dve točki.

Liga NHL, tekme 25. novembra:

LOS ANGELES - ANAHEIM ** 2:1

Brown 59.; Ritchie 11.



TORONTO - WASHINGTON 2:4

MONTREAL - BUFFALO 3:0

OTTAWA - NY ISLANDERS 1:2

DETROIT - NEW JERSEY * 3:4

FLORIDA - CHICAGO 1:4

PITTSBURGH - TAMPA BAY 5:2

ST. LOUIS - MINNESOTA 6:3

ARIZONA - VEGAS 2:4

COLORADO - CALGARY 2:3

SAN JOSE - WINNIPEG 4:0

* - v podaljšku ** - kazenski streli

Tekme 26. novembra:

CAROLINA - NASHVILLE

NY RANGERS - VANCOUVER

BOSTON - EDMONTON

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 23 16 5 2 34 TORONTO MAPLE LEAFS 25 15 9 1 31 DETROIT RED WINGS 24 10 9 5 25 BOSTON BRUINS 21 10 7 4 24 OTTAWA SENATORS 22 8 8 6 22 MONTREAL CANADIENS 24 9 12 3 21 FLORIDA PANTHERS 22 8 12 2 18 BUFFALO SABRES 24 6 14 4 16 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 23 14 5 4 32 COLUMBUS BLUE JACK. 23 15 7 1 31 NEW YORK ISLANDERS 23 14 7 2 30 WASHINGTON CAPITALS 25 14 10 1 29 PITTSBURGH PENGUINS 25 12 10 3 27 NEW YORK RANGERS 23 12 9 2 26 CAROLINA HURICANES 21 9 8 4 22 PHILADELPHIA FLYERS 23 8 9 6 22 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 24 17 6 1 35 WINNIPEG JETS 23 14 6 3 31 NASHVILLE PREDATORS 22 14 6 2 30 CHICAGO BLACKHAWKS 22 11 8 3 25 DALLAS STARS 23 12 10 1 25 MINNESOTA WILD 23 11 9 3 25 COLORADO AVALANCHE 22 11 8 2 24 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 22 15 6 1 31 LOS ANGELES KINGS 24 13 8 3 29 CALGARY FLAMES 23 13 9 1 27 SAN JOSE SHARKS 22 12 8 2 26 VANCOUVER CANUCKS 23 11 9 3 25 ANAHEIM DUCKS 23 10 9 4 24 EDMONTON OILERS 23 8 13 2 18 ARIZONA COYOTES 26 6 17 3 15

S. J.