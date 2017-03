Kopitar začel preobrat in ga končal z golom pri kazenskih strelih

Začetek serije sedmih tekem pred svojimi gledalci

3. marec 2017 ob 08:12

New York - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je prekinil niz 13 tekem, v katerih ni dosegel gola in bil gonilna sila pri zmagi Los Angelesa nad Torontom s 3:2.

Dolgo je kazalo na zmago Maple Leafsov, ki so po dveh tretjinah vodili z 2:0. A Kralji so se na začetku zadnje tretjine ekspresno pobrali. Najprej je po 27 sekundah igre Anže Kopitar zadel z igralcem več (to je bil zanj šele sedmi gol v sezoni), minuto in pol kasneje pa je Tanner Pearson izenačil.



Odločitev o zmagovalcu je padla v kazenskih strelih. Edini gol je v tretji seriji dosegel prav kapetan Los Angelesa Anže Kopitar.

"Dosegel je dva pomembna gola, zadovoljen sem z njegovo igro," je po tekmi razmišljal trener Los Angelesa Darryl Sutter. Prvo tekmo Jaroma Iginle pa je ocenil: "Mislim, da je bil dober. Zadnji dnevi zanj prav gotovo niso bili lahki. Zadnje čase je igral za ekipo, ki ni žela veliko uspeha. Mislim, da nam bo dal veliko."

Kralji so zdaj na lestvici zahoda ujeli osmo mesto, ki še zadnje vodi v končnico. To je odločilni del sezone, ki bo odločal, če se bo LA prebil v boj za Stanleyjev pokal, s tekmo proti Torontu pa so začeli niz sedmih zaporednih tekem pred domačimi gledalci, kjer bo treba osvojiti čim več točk. Naslednja priložnost bo v soboto, ko v Staples Center prihaja Vancouver.

Liga NHL, tekme 2. marca:

LOS ANGELES - TORONTO * 3:2

Kopitar 41., Pearson 42.; Bozak 3., Zajcev 28.



BOSTON - NY RANGERS 1:2

BUFFALO - ARIZONA 6:3

PHILADELPHIA - FLORIDA * 2:1

WASHINGTON - NEW JERSEY 1:0

COLUMBUS - MINNESOTA 1:0

MONTREAL - NASHVILLE 2:1

OTTAWA - COLORADO 2:1

DALLAS - NY ISLANDERS 4:5

SAN JOSE - VANCOUVER 3:1

* - kazenski streli

Tekme 3. marca:

PITTSBURGH - TAMPA BAY

CAROLINA - ARIZONA

WINNIPEG - ST. LOUIS

CHICAGO - NY ISLANDERS

CALGARY - DETROIT

ANAHEIM - TORONTO

