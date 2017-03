Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Jarome Iginla je v karieri dosegel že več kot 600 golov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Los Angelesu bo do kočnice skušal pomagati tudi Iginla

Las Vegas 31. ekipa v Ligi NHL

2. marec 2017 ob 10:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Ligi NHL se je končal prestopni rok. Po vratarju Benu Bishopu je hokejiste Los Angelesa okrepil 39-letni Jarome Iginla, ki je v Ligi NHL v 20 sezonah dosegel 619 zadetkov.

V zameno za Iginlo je Los Angeles odstopil Coloradu, kjer je napadalec preživel zadnje tri sezone, odstopil izbor v četrtem krogu nabora leta 2018. Da bi sprostili proračun za plače igralcev, je Los Angeles v Montreal poslal napadalca Dwighta Kinga.

Iginla je v letošnji sezoni na 61 tekmah prispeval osem golov in deset podaj. Kanadčan je že nekajkrat povedal, da si želi igrati za ekipo, ki se bori za končnico, in pri Coloradu, daleč najslabši ekipi v ligi, so mu željo uslišali. "Čutili smo, da je prav, da to naredimo. Gre za spoštovanje do njega kot človeka in hokejista," je povedal športni direktor Colorada Joe Sakic.

Iginla je kariero začel leta 1996 v Calgaryju, kjer je igral do sezon 2011/12. Nato je odšel v Pittsburgh, se spet vrnil v Calgary in pred odhodom v Colorado branil še barve Bostona. Stanleyjevega pokala ni osvojil, je pa leta 2004 igral s Calgaryjem v finalu, v katerem je izgubil proti Tampa Bayu.

Los Angeles je trenutno na devetem mestu Zahodne konference. Za osmim St. Louisom zaostaja za točko.

V mirnem prestopnem roku je zadnji dan klub zamenjalo 33 hokejistov, najmanj po letu 2013.

Medtem je postalo uradno, da so 31. ekipa v Ligi NHL Las Vegas Golden Knightsi, ki se bodo tekmovanju pridružili naslednjo sezono.

