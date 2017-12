Kralji zabili pet golov in se vrnili na vrh divizije

Anže Kopitar ostal brez točke

1. december 2017 ob 07:23

Washington - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so se vrnili v zmagovalne tirnice, saj so v gosteh ugnali Washington s 5:2.

To je njihova tretja zaporedna zmaga, prej so na osmih tekmah slavili le enkrat. Capitalsi so sicer dvakrat povedli, tako za 1:0 kot 2:1 je zadel Jevgenij Kuznecov. Odločilna je bila srednja tretjina, ko so Kralji v razmaku devetih sekund zabili dva gola in povedli s 3:2. Vodilni gol je dosegel Jussi Jokinen, kar je njegov prvi gol v dresu Los Angelesa.

"Gol je bil res pomemben, saj nam ni bilo več treba loviti tekmeca. Vesel sem, da sem gol dosegel ravno na dan, ko je moja hčerka dopolnila šest let," je bil zadovoljen Jokinen.

Kralji so v zadnji minuti zmago potrdili z goloma Mariana Gaborika in Tylerja Toffolija. Kapetan Anže Kopitar tokrat ni dosegel točke. S tem so se vrnili na vrh Pacifiške divizije.

Vratar Jonathan Quick je zaustavil 27 strelov. Los Angeles nima časa za počitek, saj ga že v noči na soboto čaka pri St. Louisu, vodilni ekipi Zahodne konference.

Liga NHL, tekme 30. novembra:

WASHINGTON - LOS ANGELES 2:5

Kuznecov 5., 22.; Gaborik 12., 60., Brodzinski 31., Jokinen 31., Toffoli 60.



DETROIT - MONTREAL 3:6

NASHVILLE - VANCOUVER 3:5

MINNESOTA - VEGAS 4:2

CHICAGO - DALLAS * 3:4

CALGARY - ANAHEIM 3:0

EDMONTON - TORONTO 4:6

* - v podaljšku

Tekme 1. decembra:

BUFFALO - PITTSBURGH

NY ISLANDERS - OTTAWA

NY RANGERS - CAROLINA

COLUMBUS - ANAHEIM

FLORIDA - SAN JOSE

ST. LOUIS - LOS ANGELES

WINNIPEG - VEGAS

COLORADO - NEW JERSEY

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 25 17 6 2 36 TORONTO MAPLE LEAFS 27 17 9 1 35 MONTREAL CANADIENS 27 12 12 3 27 BOSTON BRUINS 23 11 8 4 26 DETROIT RED WINGS 26 10 11 5 25 OTTAWA SENATORS 23 8 9 6 22 FLORIDA PANTHERS 24 10 12 2 22 BUFFALO SABRES 25 6 15 4 16 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 25 16 8 1 33 NEW YORK ISLANDERS 24 15 7 2 32 NEW JERSEY DEVILS 24 14 6 4 32 PITTSBURGH PENGUINS 26 13 10 3 29 WASHINGTON CAPITALS 26 14 11 1 29 NEW YORK RANGERS 25 13 10 2 28 CAROLINA HURICANES 23 10 8 5 25 PHILADELPHIA FLYERS 25 8 10 7 23 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 25 17 7 1 35 WINNIPEG JETS 25 15 6 4 34 NASHVILLE PREDATORS 25 15 7 3 33 DALLAS STARS 25 14 10 1 29 CHICAGO BLACKHAWKS 25 12 9 4 28 MINNESOTA WILD 25 12 10 3 27 COLORADO AVALANCHE 23 12 9 2 26 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 26 15 8 3 33 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 24 15 8 1 31 CALGARY FLAMES 25 14 10 1 29 SAN JOSE SHARKS 23 13 8 2 28 VANCOUVER CANUCKS 26 12 10 4 28 ANAHEIM DUCKS 25 11 10 4 26 EDMONTON OILERS 26 10 14 2 22 ARIZONA COYOTES 28 6 18 4 16

S. J.