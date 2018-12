Buffalo po žvižgih s tremi goli strl Los Angeles

Nova podaja Kopitarja

12. december 2018 ob 06:43,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 07:08

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Buffala so proti Los Angelesu po dveh tretjinah zaostajali z 1:3, nato pa v podaljšku prišli do zmage s 4:3.

Hokejisti Buffala so prekinili niz petih tekem brez zmage. Foto: Reuters

Sablje so po rekordnem nizu desetih zmag padle v manjšo krizo (0-3-2). Ko so po 40 minutah zaostajali z dvema zadetkoma razlike, so jih gledalci izžvižgali. To jih je očitno podžgalo, saj so izid obrnili. V drugi minuti dodatka je tekmo odločil Jeff Skinner.

Anže Kopitar je že v sedmi minuti podal Jaku Muzzinu, ki je dosegel prvi gol na tekmi. Kralji so tekmo končali le s štirimi branilci, saj se po prvi tretjini na led ni več vrnil Drew Doughty, po drugi pa Dion Phaneuf.

Liga NHL, tekme 11. decembra:

BUFFALO - LOS ANGELES 4:3 (podaljšek)

Girgensons 14., Eichel 44., Larsson 48., Skinner 62.; Muzzin 7. (podaja Kopitar), Luff 21., Kempe 33.

Washington je s 6:2 premagal Detroit, polovico golov za Capitalse je dosegel Aleksander Ovečkin in se tako veselil 21. hat-tricka v Ligi NHL. Foto: Reuters

BOSTON - ARIZONA 4:3

CAROLINA - TORONTO 1:4

COLUMBUS - VANCOUVER 2:3

WASHINGTON - DETROIT 6:2

ST. LOUIS - FLORIDA 4:3

NASHVILLE - OTTAWA 3:1

MINNESOTA - MONTREAL 7:1

WINNIPEG - CHICAGO 6:3

COLORADO - EDMONTON 4:6



Tekme 12. decembra:

NY ISLANDERS - VEGAS

CHICAGO - PITTSBURGH

CALGARY - PHILADELPHIA

ANAHEIM - DALLAS

