Barry Trotz je bil kar 16 sezon trener Nashvilla, prejšnje štiri sezone pa je vodil Washington. Trikrat zapored je ob bremenu prvega favorita izpadel v 2. krogu, a lani so Capsi končno izločili Pittsburgh in osvojili sploh prvi Stanleyjev pokal. Foto: Reuters Washington po pričakovanjih ni začel povsem suvereno, kar je po dolgem šampionskem poletnem slavju tudi razumljivo, a z začetkom praznične sezone v ZDA so ujeli zmagoviti ritem. Foto: Reuters Dodaj v

Prvaki pokazali trenerju Trotzu, da jih je prehitro zapustil

27. november 2018 ob 09:16

New York - MMC RTV SLO

Šesto zaporedno zmago je v Ligi NHL nanizal prvak Washington, ki je NY Islanders slavil s 4:1. Tekma je bila v središču pozornosti, ker se je Barry Trotz prvič pomeril z moštvom, katerega je spomladi popeljal do prvega Stanleyjevega pokala.

Capitalsi so eno najbolj vročih moštev novembra in so po začetnem otipavanju v oktobru zdaj že zavzeli vrh Metropolitanske divizije. Na drugi strani gredo Islandersi po poletni izgubi Johna Tavaresa skozi delno prenovo, ki pa kar uspešno poteka, trenutno so sicer tik za mesti, ki peljejo v končnico na Vzhodu. Barry Trotz je po zgodovinskem podvigu in štirih letih vodenja Capsov zapustil Washington, ker mu lastnik Ted Leonsis ni želel pošteno dvigniti plače, temveč je vztrajal, da se sproži pred leti določena klavzula o podaljšanju.

Otočani so povedli že v 1. minuti, ko je bil uspešen 34-letni finski veteran Valtteri Filppula, a je bilo vodstvo kratkega daha. Že v 3. minuti je udaril deset let mlajši Kanadčan Tom Wilson. Washington si je v 2. tretjini zagotovil vodstvo 2:1, v polno je zabil Nic Dowd. V 55 minuti je znova udaril Wilson, tokrat ob številčni premoči. V uvodni petini prvenstva suspendirani Wilson nato še podal kapetanu Aleksandru Ovečkinu, ki je 22 sekund pred koncem z 18. golom sezone postavil končnih 4:1.

Andersen omogočil Torontu zmago nad Bostonom

V Metropolitanski skupini je točko za prvaki Columbus, ki je na gostovanju pri Detroitu poskrbel za goleado in uspeh s 7:5. Blue Jacketsi so povedli s 3:0, vodili s 5:1, a na koncu trepetali pred izenačenjem. Klasični obračun Atlantika med Torontom in Bostonom je s 4:2 pripadel Javorovim listom. Glavno razliko je ustvarjal vratar Frederik Andersen z 38 obrambami, odločilni gol pa je dosegel Josh Leivo. Na vrhu Atlantika je precejšnja gneča, Tampa ima 35 točk, Buffalo in Toronto po 34 točk, Boston na 4. mestu skupine pa 30 točk.

Na derbiju dna Vzhoda je Florida doma proti New Jerseyju slavila v podaljšku s 4:3, junak dodatka je bil Mike Hoffman, ki je letos za Panterje že sestavil točkovni niz dolg kar 17 tekem. Vragi so doživeli tretji zaporedni poraz in ostajajo na dnu Metropolitane, medtem ko so Panterji na dno Atlantika potisnili Ottawo. Senatorji so sočasno namreč izgubili pri NY Rangers (4:2).

Tekme 26. novembra:

TORONTO - BOSTON 4:2



FLORIDA - NEW JERSEY 4:3 - v podaljšku



NY ISLANDERS - WASHINGTON 1:4



NY RANGERS - OTTAWA 4:2



DETROIT - COLUMBUS 5:7



Tekme 27. novembra:

BUFFALO - SAN JOSE

PHILADELPHIA - OTTAWA



MONTREAL - CAROLINA

TAMPA BAY - ANAHEIM



NASHVILLE - COLORADO

MINNESOTA - ARIZONA



WINNIPEG - PITTSBURGH

CHICAGO - VEGAS



EDMONTON - DALLAS

VANCOUVER - LOS ANGELES

To. G.