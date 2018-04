Šov Davida Pastrnaka, ki je zbral kar šest točk

Z 2:0 vodita še Tampa in Nashville

Hokejisti Bostona so še na drugi tekmi končnice premagali Toronto s štirimi zadetki razlike in v zmagah tako vodijo z 2:0.

Vse luči so bile usmerjene v Davida Pastrnaka, ki je ob zmagi s 7:3 dosegel po tri gole in tri podaje. V končnici Lige NHL so le Wayne Gretzky, Mario Lemieux in Patrik Sundström dosegli več kot šest točk na eni tekmi. Vse je bilo odločeno po 15 minutah igre, ko so gostitelji že vodili s 4:0 in prednost varno obdržali do konca.

Bergeron: Zdaj ga bo poznalo precej več ljudi

"Šest točk v končnici in hat-trick? To pa je res nekaj posebnega," je svojemu varovancu laskal trener Bruce Cassidy. "Veliko ljudi v Bostonu pozna njegovo kakovost, a prepričan sem, da ga bo zdaj poznalo še precej več ljudi," pa je o 21-letnemu Čehu razmišljal njegov soigralec Patrice Bergeron.

Izjemno učinkovito tretjino je imela tudi Tampa Bay, ki je v srednjih 20 minutah New Jerseyju dala štiri gole (dva je prispeval Alex Killorn) in se veselila zmage s 5:3. Strele vodijo v zmagah z 2:0.

San Jose edini, ki je dvakrat slavil v gosteh

Tudi v preostalih parih so zmagovalci na pol poti do konferenčnega polfinala. Najbolj se smeji San Joseju, ki je obe zmagi slavil v Anaheimu. Tokrat je bilo bolj tesno, saj so Morski psi slavili s 3:2. Gostitelji so sicer povedli že po 40 sekundah igre, a so se v prvih minutah druge tretjine že znašli v zaostanku 1:3, iz katerega se niso več znali izkopati.

Liga NHL, končnica, 1. krog, vzhod:

TAMPA BAY - NEW JERSEY - 2:0

5:3 (1:1, 4:1, 0:1)

Point 13., Killorn 24., 34., Johnson 25., Kučerov 27.; Hischier 14., Vatanen 40., Coleman 52.

Obrambe: Vasilevski 41.; Kinkaid 10, Schneider 10.

BOSTON - TORONTO - 2:0

7:3 (4:0, 1:2, 2:1)

Pastrnak 6., 53., 59., DeBrusk 10., Miller 13., Nash 15., Krejči 24.; Marner 22., Bozak 30., van Riemsdyk 55.

Obrambe: Rask 30; Andersen 2, McElhinney 19.

Nedelja:

PHILADELPHIA - PITTSBURGH - 1:1

WASHINGTON - COLUMBUS - 0:1

Zahod:

NASHVILLE - COLORADO - 2:0

5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Fiala 22., Arvidsson 33., Johansen 37., Watson 48., Hartman 59.; Bourque 3., MacKinnon 38., Landeskog 50., Kerfoot 60.

Obrambe: Rinne 26; Bernier 28.



Sobota:

ANAHEIM - SAN JOSE - 0:2

2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Silfverberg 1., Lindholm 28.; Sörensen 10., Couture 15., Hertl 22.

Obrambe: Gibson 32; Jones 28.

Nedelja:

LOS ANGELES - VEGAS - 0:2

MINNESOTA - WINNIPEG - 0:2



V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

S. J.