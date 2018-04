Tudi San Jose brez praske med najboljših osem

Nova visoka zmaga Pittsburgha

19. april 2018 ob 07:59

New York - MMC RTV SLO

Tudi drugi obračun končnice Lige NHL med pacifiškima tekmecema se je končal z metlo, San Jose je zadnjo tekmo proti Anaheimu dobil z 2:1.

Podobna usoda je v noči na sredo doletela Los Angeles, ki je brez zmage končal serijo proti Vegasu. V San Joseju je odločilni gol dosegel Tomaš Hertl, ki je bil natančen v 50. minuti. Eden izmed junakov serije je brez dvoma vratar San Joseja Martin Jones. Tokrat je zaustavil 30 strelov.

Crosby na vrh klubske lestvice

Pittsburgh je v gosteh kar s 5:0 premagal Philadelphio in zdaj v seriji vodi s 3:1. Sidney Crosby je dosegel gol in podajo. Kapetan je v končnicah zbral 173 točk, s čimer je na vrhu klubske lestvice prehitel prej vodilnega Maria Lemieuxa (172). Tretji na klubski lestvici je še en aktivni igralec Jevgenij Malkin (162). Največ točk med vsemi igralci ima sicer Wayne Gretzky (382).

Sreča, da je lahko igral na veliko tekmah

"Veliko rekordov bo za vedno ostalo nedotaknjenih. Da sem lahko dosegel in presegel ta klubski rekord, je velika čast. Imam tudi veliko sreče, da sem lahko sploh igral na tako veliko tekmah v končnici," je bil realen Crosby. Sam je v končnici igral na 152 tekmah, Lemieux pa na 107. Rekorder Gretzky je igral 208-krat.

Tri točke Nikite Kučerova

S 3:1 v zmagah je povedla tudi Tampa Bay, ki je v gosteh ugnala New Jersey s 3:1. Nikita Kučerov je v 12. minuti podal J. T. Millerju, ki je izenačil na 1:1, nato pa sam dosegel preostala zadetka. Popolnoma enak položaj je v seriji Nashville - Colorado, Predatorji so tokrat v gosteh zmagali s 3:2 in prav tako vodijo 3:1. Nashville je bil na poti do suverene zmage, saj je vodil s 3:0, nato pa do konca trepetal za zmago. Pekka Rinne je ubranil 31 strelov.

Liga NHL, končnica, 1. krog, vzhod:

PHILADELPHIA - PITTSBURGH - 1:3

0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Malkin 5., Kessel 15., Letang 29., Crosby 31., Sheahan 56.

Obrambe: Elliott 14, Neuvirth 11; Murray 26.

NEW JERSEY - TAMPA BAY - 1:3

1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Palmieri 9.; Miller 12., Kučerov 16., 59.

Obrambe: Schneider 34; Vasilevski 27.

Četrtek:

TORONTO - BOSTON - 1:2

COLUMBUS - WASHINGTON - 2:1

Zahod:

COLORADO - NASHVILLE - 1:3

2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Landeskog 46., Kerfoot 52.; Forsberg 16., Sissons 28., Smith 32.

Obrambe: Bernier 23, Hammond 8; Rinne 31.

SAN JOSE - Anaheim - 4:0

2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Sorensen 6., Hertl 50.; Cogliano 48.

Obrambe: Jones 30; Gibson 22.



Petek:

WINNIPEG - MINNESOTA - 3:1

Los Angeles - VEGAS - 0:4

Stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

