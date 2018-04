Washington vrnil z enako mero - dve zmagi v gosteh

Boston povedel s 3:1

20. april 2018 ob 07:42

New York - MMC RTV SLO

Serija med Washingtonom in Columbusom je sila nenavadna, saj na prvih štirih tekmah nobeni ekipi ni uspelo zmagati pred svojimi gledalci.

Tokrat so bili Modri suknjiči pred svojimi gledalci popolnoma nemočni, Capitalsi so zmagali s 4:1 in izid v seriji izenačili na 2:2. Jevgenij Kuznecov je dosegel gol in dve podaji, Tom Wilson in Aleksander Ovečkin pa sta dala po gol in podajo.

Trotz: Sami smo si izkopali luknjo

"Zdaj smo samo izenačili," je evforijo po dveh zaporednih zmagah miril trener Washingtona Barry Trotz. "Na začetku serije smo si izkopali luknjo, zdaj pa moramo splezati iz nje. Zares pomembna bo naslednja tekma. Nekdo bo povedel s 3:2 in bo le zmago oddaljen od napredovanja. Moramo se res dobro pripraviti," je še dodal.

Rask ustavil 31 strelov

Boston je s 3:1 zmagal v Torontu in z enakim izidom vodi v seriji. Brad Marchand je v 37. minuti dosegel gol za vodstvo z 2:1, Tuukka Rask pa se je izkazal z 31 obrambami. "Igrali smo res dobro, a nismo znali izkoristiti priložnosti, popolnoma sami smo krivi," se je s pepelom posul trener Toronta Mike Babcock.

Liga NHL, končnica, 1. krog, vzhod:

TORONTO - BOSTON 1:3

1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Plekanec 8.; Krug 1., Marchand 37., DeBrusk 45.

Obrambe: Andersen 18; Rask 31.



COLUMBUS - WASHINGTON 2:2

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Jenner 47.; Wilson 7., Oshie 30., Ovečkin 43., Kuznecov 58.

Obrambe: Bobrovsky 29; Holtby 23.

Petek:

PITTSBURGH - PHILADELPHIA 3:1

Sobota:

TAMPA BAY - NEW JERSEY 3:1

Zahod, petek:

NASHVILLE - COLORADO 3:1



WINNIPEG - MINNESOTA 3:1

Že odigrano:

Los Angeles - VEGAS 0:4

SAN JOSE - Anaheim 4:0



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

S. J.