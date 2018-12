37-letni Marcel Rodman je za slovensko izbrano vrsto nastopil na štirinajstih svetovnih prvenstvih, od tega osmih v elitni diviziji, ter na zimskih olimpijskih igrah v ruskem Sočiju 2014. Igralsko pot je sicer začel na Jesenicah. V nadaljevanju kariere je igral še za klube iz Avstrije, Hrvaške in Nemčije, kjer je v minuli sezoni nastopal za drugoligaša Tölzer Löwen. Foto: BoBo Dodaj v

Marcel Rodman prevzel Jesenice: vodilo "ena ekipa, eno srce"

"Ognjeni krst" proti Bregenzerwaldu

5. december 2018 ob 13:58,

zadnji poseg: 5. december 2018 ob 16:41

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Marcel Rodman je novi trener hokejistov Sij Acronija Jesenic. Na vročem stolčku je zamenjal Gabra Glaviča. Rodmanov pomočnik bo Aleš Burnik.

Glavič je lani železarje popeljal do naslova državnega prvaka, v letošnji sezoni pa mu je šlo slabše. Brez dela je ostal po porazu na derbiju proti Olimpiji.

37-letni Rodman je bil do zdaj pomočnik ameriškega strokovnjaka Aarona Foxa pri hrvaškem Medveščaku iz Zagreba. Predsednik jeseniškega kluba Anže Pogačar ni želel govoriti o trenerskih kandidatih, priznal pa je, da so novega trenerja sprva iskali v tujini, na koncu pa so se odločili za starejšega od bratov Rodman.

Nisem si mislil, da bom prišel nazaj, a sem tukaj

"Izziv je prišel dokaj hitro in sem ga z veseljem sprejel. Veselim se te nove vloge in da sem dobil to priložnost. Nisem pričakoval, da bom tako hitro zaplul v trenerske vode, sploh zaradi tega, ker nimam veliko izkušenj na tem področju. Slabo sezono sem pomočnik, imam pa za seboj zelo dolgo igralsko kariero. Imam vizijo in vem kaj hočem. Tega izziva se veselim, še večji pa je zaradi tega, ker je to na Jesenicah. Nisem si mislil, da bom prišel nazaj, a sem tukaj," je na novinarski konferenci uvodoma dejal Rodman.

Cilji ostajajo visoki: državni naslov in polfinale alpske lige

Zagrebški klub mu ni delal težav ob vrnitvi v domovino, z njim se je razšel na prijateljski način, o novem izzivu pa je dejal: "Pred menoj je veliko dela. Najprej moram dodobra spoznati fante in si ustvariti svoje mnenje na podlagi njihovega dela in odnosa, a bolj ali manj je jasno, da ekipa začenja iz ničle. Ekipa mora imeti zagon in energijo, od igralcev bom zahteval, da 100-odstotno izpolnjujejo svoje naloge. Slogan naše ekipe 'ena ekipa, eno srce' bo naše vodilo, to bi rad prenesel na ekipo, čeravno se zavedam, da se spremembe ne bodo zgodilo čez noč. A naši cilji ostajajo visoki, v prvi vrsti nov naslov državnih prvakov in vsaj polfinale v alpski ligi."

Kar bom zahteval od drugih, bom tudi od Davida

Rodman je svoji novi vlogi v hokejski karieri dejal: "Hokejski pogled iz trenerskega zornega kota je zagotovo drugačen kot z igralskega, a ga bom jemal kot samo življenje, kjer se vedno moramo učiti in izpolnjevati. Na to sem pripravljen in se tega prav veselim." Barve gorenjskega kluba zastopa tudi njegov mlajši brat David, novi prvi mož stroke jeseniškega kluba pa je v zvezi s tem odločno dejal: "David je moj brat 24 ur na dan, z izjemo tistega časa, ko je v dvorani. Tisto kar bom zahteval od drugih, bom tudi od njega."

Rodman bo ognjeni krst na jeseniški klopi doživel v soboto, ko bodo železarji gostovali pri Bregenzerwaldu.

S. J., A. V.