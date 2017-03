Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Medveščaka so se v vseh štirih sezonah igranja v Ligi Ebel uvrstili v končnico. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Medveščak se po štirih letih vrača v Ligo Ebel

Zagrebčani v vseh štiri sezonah v končnici

3. marec 2017 ob 19:16

Zagreb - MMC RTV SLO

Vodstvo Lige Ebel je po pregledu vseh dokumentov odločilo, da se lahko Medveščak vrne v ligo v naslednji sezoni.

Zagrebčani so zadnjič v razširjenem avstrijskem prvenstvu igrali v sezoni 2012/13, zadnja štiri leta pa so tekmovali v Ligi KHL. Zaradi velikih stroškov in tudi dolog se je vodstvo Medveščaka odločilo za vrnitev v Ligo Ebel. Sodelovanje v tekmovanju mora potrditi do 15. marca.

"Zelo nas veseli ta odločitev. Zahvaliti se moramo vsem klubom Lige Ebel in tudi vodstvu za izkazano zaupanje. Vsekakor bomo poslali potrditev o sodelovanju v naslednji sezoni," so zapisali pri najboljšem hrvaškem klubu.

Leta 2010 in 2012 se je Medveščak uvrstil v polfinale, leta 2011 in 2013 pa je izpadel v četrtfinalu. V Ligi KHL so se medvedi le leta 2014 uvrstili v končnico, v zadnjih treh sezonah pa se niso prebili med najboljše.

A. G.