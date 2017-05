Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Slavje Nashvilla po odločilnem golu Pontusa Aberga. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nashville blizu prvega finala, nepričakovani junak je Aberg

Rinne zaustavil 32 strelov

21. maj 2017 ob 07:49

Pontus Aberg je v rednem delu sezone Lige NHL v dresu Nashvilla igral obrobno vlogo, zdaj pa je postal junak, ki je pripeljal Predatorje le korak do sploh prvega finala v zgodovini kluba.

Nashville je v gosteh premagal Anaheim s 3:1 in zdaj v seriji vodi s 3:2. 23-letni Šved je v rednem delu igral le na 15 tekmah in dosegel samo en gol. Zaradi številnih poškodb je priložnost dobil tudi v končnici. V 52. minuti je zabil svoj prvi gol v končnici in Predatorje povedel v vodstvo 2:1.

V zadnji minuti je plošček v prazno mrežo spravil še Austin Watson. Vratar Pekka Rinne je zaustavil 32 strelov.

"Vedeli smo, kaj nas čaka in kakšen pomen ima ta tekma. Ključ je bil v trdi obrambi, potem smo nekako le našli pot do zmage. Pokazali smo zmagovalni značaj. Začetek končnice je šel po naših notah, zdaj imamo težave s poškodbami, a v takih trenutkih se pokažeta moč in vrednost ekipe," je bil zadovoljen Rinne.

