Prvi poraz za mlade rise, klonili so po kazenskih strelih

Boljša je bila Poljska

12. december 2017 ob 19:24

Bled - MMC RTV SLO, STA

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B) na Bledu doživela prvi poraz. V 3. krogu je bila Poljska boljša po kazenskih strelih s 5:4 (0:1, 4:2, 0:1, 1:0).

Po uvodnih dneh SP, Slovenija je premagala Litvo in Ukrajino, je danes po dnevu premora sledil boj s še prav tako neporaženo Poljsko. Slovenci so tekmece dvakrat ulovili, na koncu pa morali priznati premoč po loteriji kazenskih strelov.

Začetek je bil sicer dober, Mark Sever z igralcem več v prvi tretjini in Erik Svetina v 27. minuti sta poskrbela za dvakratno vodstvo z 1:0 in 2:1. A Poljaki so hitro odgovorili, še do konca drugega dela pa poskrbeli za preobrat, saj so dosegli tri gole. Slovenija je po golu Roka Kapela v 38. minuti sicer še enkrat izenačila na 3:3, toda varovance Gorazda Reklja je nekoliko spodrezal gol Bartlomieja Jeziorskiega, dosežen le sekundo pred koncem drugega dela.

A so Slovenci vrnili s podobno mero in takoj na začetku zadnje tretjine je zadel Jaka Šturm. To pa je bil tudi zadnji gol v rednem delu in tudi podaljšku, takrat so imeli domači tudi igralca več, a se izid ni spremenil, pri kazenskih strelih pa so bili nato boljši Poljaki in zmagali s 5:4.

V 4. krogu se bodo Slovenci v sredo pomerili z Norvežani, ki so po treh krogih na Bledu še neporaženi.