Los Angeles je kljub zmagi še vedno na zadnjem mestu Lige NHL. Foto: Reuters Dodaj v

Quickov jubilej ob pozni odločitvi v Los Angelesu

Prste pri vodilnem zadetku je imel tudi Anže Kopitar

3. december 2018 ob 07:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Vse do 58. minute hokejske tekme med Los Angelesom in Carolino sta mreži mirovali, potem pa je zadel Alec Martinec in Kraljem tlakoval pot do desete zmage v sezoni.

Končni izid 2:0 je v zadnji minuti v prazen gol postavil Kyle Clifford. Anže Kopitar je igral skoraj 25 minut, sprožil štiri strele, a ostal brez točke.

Jonathan Quick je ustavil vseh 34 strelov za svojo 50. nedotaknjeno mrežo v karieri in prvo v tej sezoni. Na drugi strani je Petr Mrazek zbral 33 obramb. 2:13 pred koncem ga je premagal le Martinez, ki je v mrežo pospravil plošček po podaji Jaka Muzzina, potem ko je Kopitar dobil sodniški met.

Najbolj so Kralji trpeli v minuti in pol zadnje tretjine, ko so preživeli z dvema igralcema manj na ledu.

Naslednjo tekmo bo Los Angeles odigral v noči na sredo, ko bo v Staples Centru gostil Arizono.

LOS ANGELES - CAROLINA 2:0

Martinez 58., Clifford 60.



WASHINGTON - ANAHEIM 5:6



MONTREAL - SAN JOSE 1:3



NY RANGERS - WINNIPEG * 3:4

* - po kazenskih strelih

DETROIT - COLORADO 0:2



CHICAGO - CALGARY 2:3



Tekme 3. decembra:

NEW JERSEY - TAMPA BAY

NASHVILLE - BUFFALO

DALLAS - EDMONTON

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 27 19 7 1 39 TORONTO MAPLE LEAFS 27 19 8 0 38 BUFFALO SABRES 27 17 7 3 37 WASHINGTON CAPITALS 26 15 8 3 33 COLUMBUS BLUE JACKETS 26 15 9 2 32 BOSTON BRUINS 26 14 8 4 32 NEW YORK ISLANDERS 25 13 9 3 29 MONTREAL CANADIENS 27 12 10 5 29 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 26 12 10 4 28 NEW YORK RANGERS 28 13 12 3 29 DETROIT RED WINGS 27 12 12 3 27 OTTAWA SENATORS 27 12 12 3 27 PITTSBURGH PENGUINS 25 10 10 5 25 FLORIDA PANTHERS 25 10 10 5 25 PHILADELPHIA FLYERS 25 11 12 2 24 NEW JERSEY DEVILS 25 9 11 5 23 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 27 18 8 1 37 COLORADO AVALANCHE 27 16 6 5 37 WINNIPEG JETS 26 16 8 2 34 CALGARY FLAMES 27 16 9 2 34 ANAHEIM DUCKS 29 14 10 5 33 DALLAS STARS 27 14 10 3 31 SAN JOSE SHARKS 28 13 10 5 31 MINNESOTA WILD 26 14 10 2 30 ------------------------------------- VEGAS GOLDEN KNIGHTS 28 14 13 1 29 EDMONTON OILERS 26 13 11 2 28 ARIZONA COYOTES 25 12 11 2 26 VANCOUVER CANUCKS 29 11 15 3 25 CHICAGO BLACKHAWKS 28 9 14 5 23 ST. LOUIS BLUES 25 9 13 3 21 LOS ANGELES KINGS 27 10 16 1 21

R. K.