Risi iz Francije z dvema porazoma in zmago

Zadeli Urbas, Kovačević in Kuralt

11. november 2017 ob 22:26

Pariz - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je turnir evropskega izziva v Cergyju v Franciji končala z drugim porazom. Po Latviji je bila od risov s 5:3 boljša tudi Belorusija.

Strelci za Slovenijo so bili Jan Urbas (8.), Sabahudin Kovačevič (31.) in Anže Kuralt (53.). Varovanci Karija Savolainena so zasedli končno tretje mesto, potem ko so prvi dan po podaljšku ugnali gostitelje Francoze.

TURNIR EVROPSKEGA IZZIVA

CERGY (Francija)



3. krog:

SLOVENIJA - BELORUSIJA

3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

FRANCIJA - LATVIJA

1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

2. krog:

LATVIJA - SLOVENIJA

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

BELORUSIJA - FRANCIJA

* 3:2 (0:2, 1:0, 1:0)

* - v podaljšku

1. krog:

FRANCIJA - SLOVENIJA

* 2:3 (1:0, 0:2, 1:0)

* - v podaljšku

BELORUSIJA - LATVIJA

5:7 (0:2, 2:0, 3:5)

R. K.