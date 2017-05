Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jevgenij Malkin je načel mrežo Nashvilla. Foto: Reuters Mislim, da moraš ostati pozitiven. Vedno se ti bodo ponudile priložnosti, enostavno jih moraš znati izkoristiti. Jake Guentzel, mož odločitve Jake Guentzel je s strelom iz zapestja suvereno premagal gostujočega vratarja. Foto: Reuters Nashvillov vratar Pekka Rinne, ki letos blesti v končnici Lige NHL, ni imel svojega večera. Ubranil je le 7 od 11 strelov na njegova vrata. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skoraj polovica Pittsburghovih strelov končala v mreži

Nashvillu uspela vrnitev po zaostanku s 3:0

30. maj 2017 ob 07:49

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so zapravili vodstvo s 3:0, a so vseeno dobili prvo tekmo finala Stanleyjevega pokala in Nashville porazili s 5:3.

"Mislim, da moraš ostati pozitiven. Vedno se ti bodo ponudile priložnosti, enostavno jih moraš znati izkoristiti," je po tekmi dejal mož odločitve Jake Guentzel, ki je dobre tri minute pred koncem poskrbel, da je zmaga ostala v Pittsburghu.

Gostitelji so tekmo sicer začeli odličnobb, v prvi tretjini so popolnoma nadigrali ekipo iz Nashvilla, nato pa je sledila porazna druga tretjina, tudi v tretji niso blesteli. Na vrata Nashvilla so na celotnem srečanju sprožili zgolj 12 strelov, a skoraj polovica je bila uspešnih.

Brezhibna prva tretjina Pittsburgha

Mreža se je prvič zatresla v 16. minuti, ko je Pittsburgh izkoristil prednost dveh igralcev na ledu: Jevgenij Malkin je sprožil z modre črte in premagal vratarja Pekko Rinneja. Vodstvo je dobro minuto pozneje podvojil Conor Sheary, ki je po lepi diagonalni podaji Chrisa Kunitza zadel z desne strani, na 3:0 je 17 sekund pred koncem tretjine povišal Nick Bonino, ki je z desne strani sprožil proti vratom, tam je Rinne strel ubranil, plošček pa se je odbil od gostujočega branilca Matthiasa Ekholma v mrežo.

Velika vrnitev Nashvilla

V drugi tretjini so se gostitelji preveč sprostili, začeli so delati napake, v 29. minuti je Nashville zmanjšal zaostanek. V igri z igralcem več je po podaji P. K. Subbana z leve strani silovito sprožil Ryan Ellis in premagal nemočnega Matta Murrayja. V zadnji tretjini je nato sledila vrnitev gostujoče ekipe in izenačenje izida na 3:3. Najprej je v 51. minuti Colton Sissons izkoristil power play in po strelu Romana Josija iz zapestja plošček s kolenom preusmeril v mrežo, izid je v 54. minuti poravnal Frederick Gaudreau, ki je iz zapestja zadel po podaji Austina Watsona izza gola.

Guentzel zadel na olajšanje navijačev

Domači navijači so se bali najhujšega, torej velikega preobrata Nashvilla, a jih je z golom v 57. minuti pomiril Guentzel, ki je oddrsal proti golu in s strelom iz zapestja suvereno ugnal Rinneja za 4:3. To je bil njegov prvi gol po osmih tekmah. Končni izid je dobro minuto pred koncem z drugim zadetkom na tekmi postavil Bonino, ki je zadel prazen gol.

Liga NHL, finale Stanleyjevega pokala

Prva tekma:

PITTSBURGH - NASHVILLE 1:0

5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Malkin 16., Sheary 17., Bonino 20., 59., Guentzel 57.; Ellis 29., Sissons 51., Gaudreau 54.



Obrambe: Murray 23; Rinne 7.

Druga tekma, sreda:

PITTSBURGH - NASHVILLE 1:0

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak