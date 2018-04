Danes na TV SLO 2/MMC: Popravni izpit Risov proti Poljakom

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

23. april 2018 ob 12:08

Budimpešta - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v Budimpešti. Ob 16. uri bo tekmec Slovenije Poljska. Prenos na TV SLO 2/MMC.

Slovenci so prvenstvo slabo začeli. Proti Veliki Britaniji, ekipi, ki si je za letos zagotovila nastop v tej konkurenci kot novinka po lanskem prihodu iz nižjega razreda, so v nedeljo nepričakovano izgubili z 1:3 in si s prvim porazom proti Britancem po 19 letih močno otežili položaj v boju za želeni prvi mesti, ki vodita med elito v letu 2019.

Do konca prvenstva si izbranci selektorja Karija Savolainena zdaj ne smejo več privoščiti spodrsljaja, saj bo vsaka nadaljnja napaka že pomenila slovo od možnosti za napredovanje. Zmaga proti Poljski tako spada v kategorijo 'nujno', sicer bodo Slovenci po dveh krogih SP-ja obtičali na dnu lestvice.

Poljaki so svojo uvodno tekmo prav tako izgubili z 1:3, po začetnem vodstvu so morali v nedeljo priznati premoč Italiji.

Po današnji tekmi bo torek za Slovenijo na SP-ju prost dan, v sredo jo nato čakajo domačini Madžari.

SP divizije I, 2. krog, skupina A

Danes ob 16.00:

SLOVENIJA - POLJSKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 19.30:

ITALIJA - MADŽARSKA

Torek ob 16.00:

KAZAHSTAN - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: * x KAZAHSTAN 1 1 0 0 0 3 VELIKA BRITANIJA 1 1 0 0 0 3 ITALIJA 1 1 0 0 0 3 SLOVENIJA 1 0 0 0 1 0 POLJSKA 1 0 0 0 1 0 MADŽARSKA 1 0 0 0 1 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.