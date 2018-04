Kovačević: Italijani so le čakali, mi pa smo morali nekaj ukreniti

28. april 2018 ob 20:00

Budimpešta - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti so bili po koncu zadnje tekme na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti popolnoma na tleh. Vse so iztisnili iz sebe, tvegali ob koncu, a ostajajo v drugoligaški konkurenci tudi naslednje leto.

Italijani v zadnji tretjini presenetljivo niso prav ničesar tvegali. Podaljšek nobeni ekipi ni prinesel napredovanja, a risi so napadali, imeli so več priložnosti.

Savolainen tvegal prvi, a lahko bi že ob "power playu"

Selektor Kari Savolainen se ob prednosti igralca več v 57. minuti malce presenetljivo ni odločil za igro brez vratarja Gašperja Krošlja. Ob prednosti šestih proti štirim bi bilo lažje priti do odločilnega gola, ki bi pomenil vrnitev med elito. Finski strokovnjak je čakal do konca "power playa", potem pa v zadnji minuti zaigral brez vratarja, a dve sekundi pred koncem so se veselili Italijani (3:4).

"Čestitke Italiji, to je bila čisto posebna tekma. Včasih takšne tekme dobiš, včasih jih izgubiš. Konec je bil precej neobičajen, oboji smo potrebovali tri točke, mi smo tvegali in zaigrali brez vratarja. Verjetno bi tudi Italija naredila isto. Bili smo zelo blizu uspeha, manjkal nam je mogoče kakšen strel, malo sreče. Na prvenstvu smo se vrnili po slabem začetku, danes pa ni bil naš dan," je razmišljal Savolainen.

Urbas: Nismo izpolnili cilja

Najprej je pred zbrane novinarje stopil Jan Urbas. "To je veliko razočaranje. Iz vrat smo potegnili vratarja, ker smo si bolj želeli zmage, oni pa so imeli srečo in unovčili so to naše tveganje. Zadeli smo nekaj vratnic, ničesar si ne smemo očitati. Vse smo iztisnili iz sebe na zadnji tekmi. Nismo izpolnili cilja, ki smo si ga zadali pred prvenstvom. Težko je zdaj najti prave besede," je bil potrt kapetan, ki je blestel na tekmah proti Madžarski in Kazahstanu.

Kovačević že videl plošček v mreži ...

Sabahudin Kovačević je v 39. minuti z močnim strelom izenačil na 3:3. V 53. minuti je imel priložnost za zmagoviti zadetek, ki bi pomenil elito, vendar je zadel vratnico.

"Prvi dve tretjini sta imeli obe ekipi priložnosti, tekma je potekala v valovih. To je bila zelo čustvena tekma. V zadnji tretjini smo si bolj želeli zmage. Imeli smo več strelov, a Italijani so le še čakali. Ni mi jasno, zakaj so tako igrali, saj so nujno potrebovali zmago po rednem delu. Mi smo prav tako potrebovali tri točke in morali smo potegniti vratarja iz igre, če smo hoteli preboj med elito," je poudaril branilec.

"Čakali smo, da bo plošček padel v mrežo. Mislil sem, da je po mojem strelu že končal v golu, a zadel sem le vratnico. Na vsaki tekmi smo imeli več strelov. Žal smo odpovedali na uvodnih dveh tekmah. Nadigrali smo Britance in Poljake, a nismo bili učinkoviti. Ko smo igrali za biti ali ne biti, smo vložili veliko čustev in energije proti Madžarski in Kazahstanu. Prisotna je bila velika želja na zadnji tekmi. Dogovorili smo se pred zadnjo tretjino, da jih skušamo zlomiti. Oni so le čakali, mi pa smo morali nekaj ukreniti v zadnji minuti," je dodal Kovačević.

Gregorc: Usodni sta bili uvodni tekmi

"Nismo igrali slabo, ampak plošček ni šel v gol. Na koncu smo zadeli vratnico, potegnili smo vratarja ven. Ne gremo v skupino A, kar smo si želeli, in to je to. Seveda smo na prvih dveh tekmah naredili napake, če bi ju bolje odigrali, ta zadnja sploh ne bi nič pomenila. Poskušali smo to obrniti in dati četrti gol, pa ni šlo," je bil razočaran Blaž Gregorc.

Risi vstopnice za elito svetovnega hokeja, ki bo maja 2019 igrala v Bratislavi, niso zapravili danes, ampak na uvodnih dveh tekmah. Posebej poraz s Poljsko z 2:4 v ponedeljek je bil eden izmed najbolj nepričakovanih v zgodovini izbrane vrste. Zadnje tri tekme so odigrali zelo dobro, a to ni bilo dovolj za vrnitev med najboljše. V letih 2009 in 2010 so risi dvakrat zapored igrali v drugoligaški konkurenci.

A. G.