Kontrec: Prvenstvo bi lahko gostil Tivoli, Stožice niso primerne za hokejske tekme

Odločitev o prireditelju čez tri tedne v Köbenhavnu

30. april 2018 ob 22:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je poudaril, da je dvorana Tivoli kandidat za gostitelja naslednjega svetovnega prvenstva divizije I - skupine A.

O prireditelju bodo odločali delegati na rednem kongresu Mednarodne hokejske zveze čez tri tedne v Köbenhavnu. Slovenija je drugoligaško druščino zadnjič gostila leta 2012 v Stožicah. Leta 2001, 2007 in 2010 je bilo prvenstvo v Tivoliju. Vedno so Slovenci zmagali in se prebili med elito.

"Upam, da bomo naslednje leto gostili svetovno prvenstvo divizije I. Mednarodna hokejska zveza nam ne bo dovolila imeti prvenstva v naši največji dvorani, ki ni primerna za hokejske tekme. Turnir bi lahko bil v dvorani Tivoli," je poudaril Kontrec.

Na Jesenicah težava z namestitvami

Obnovljena Podmežakla bi lahko gostila prvenstvo, a je težava glede namestitve vseh reprezentanc. Hokejisti so bili v Budimpešti nastanjeni tik ob dvorani Laszla Pappa.

Slovenci so v Budimpešti izgubili ključno tekmo proti Italiji s 3:4 in ostajajo med drugoligaši. "V drugoligaški konkurenci so zelo močne ekipe. Krog reprezentanc, ki se lahko uvrstijo med elito, se vseskozi povečuje," je še dodal Kontrec, ki še ne želi govoriti o prihodnosti selektorja Karija Savolainena.

Savolainen: Dve službi hkrati pomenita veliko stresa

"Še vedno imam svoje glavno delo na Finskem in tudi v to moram vložiti veliko energije. Ko opravljaš dve trenerski službi hkrati, je vse stresno in vzame veliko časa," je poudaril Savolainen, ki je leta 2005 v Innsbrucku obdržal rise med elito. Vse od takrat slovenski hokejisti niso nikoli več dve leti zapored igrali med najboljšimi reprezentancami sveta.

Svetovno prvenstvo elitne divizije se v petek začenja v Herningu in Köbenhavnu. Vsak dan si boste lahko najzanimivejšo tekmo ogledali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

A. G.