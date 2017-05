Kanadčani v zadnji tretjini zlomili Ruse za finale s Švedi

Razmerje strelov 38:28 za Kanado

Hokejisti Kanade, branilci naslova, so prvi finalisti svetovnega prvenstva, potem ko so v Kölnu s 4:2 premagali Ruse. Ti so po dveh tretjinah vodili z 2:0.

Prvi gol je padel v 33. minuti, ko je celotna ruska peterica mojstrsko izigrala Kanadčane, tako da je Jevgenij Kuznjecov na desni vratnici ostal sam in poslal plošček v nebranjeni del mreže. Malo pozneje je bil pri Kanadi izključen Wayne Simmonds, kar so Rusi znali kaznovati. Vadim Šipačjov je z desne strani podal na levo, kjer Nikita Gusev ploščka ni najbolje zadel, a dovolj dobro, da ga je za vratnico spravil za hrbet Calvina Pickarda. Razmerje strelov po dveh tretjinah je bilo 23:19 za Ruse.

Scheifele po 17 sekundah zadel za priključek

Kanada je zadnji del začela na najboljši mogoči način, saj je Mark Scheifele že po 17 sekundah matiral Andreja Vasilevskega. Kanadčani so imeli na ledu igralca več. Nate Mackinnon je podal v sredino, kjer je Scheifele podstavil palico in presenetil Vasilevskega. Zadetek je dal Kanadčanom še dodaten zalet, tako da so v nadaljevanju oblegali vrata Vasilevskega. Rusi so si privoščili kar nekaj izključitev, ki pa jih "javorjevi listi" niso znali kaznovati.

Kanadsko obleganje obrodilo sadove

Kljub temu je izenačenje viselo v zraku. In v 56. minuti je Kanadčanom uspelo. Nate Mackinnon je pred vrati odvzel plošček Tkačjovu, nato pa ga za desno vratnico poslal za hrbet Vasilevskega. Manj kot dve minuti pozneje pa popoln preobrat. Rusi znova niso zmogli "počistiti" ploščka, do katerega se je dokopal Ryan O'Reilly in ga poslal v mrežo. Rusija je nato v igri na vse ali nič z ledu potegnila vratarja, a se ji je to maščevalo. Po napaki branilcev je Sean Couturier zatresel prazna vrata. Končno razmerje strelov 38:28 za Kanado.

Švedi dobili severnjaški derbi

V drugem polfinalu je Švedska s 4:1 premagala Finsko. Ti so v 5. minuti z golom Joonasa Kemppainena izenačili na 1:1, kar je bil tudi izid tretjine. V nadaljevanju so Švedi prevladali in si pot v finale stlakovali z zadetki Johna Klingberga, Williama Nylandra in Joakima Nordströma. Razmerje strelov je bilo 41:23 za "tri krone".

SP V HOKEJU, Köln

POLFINALE



KANADA - Rusija

4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

16.400; Scheifele 41., Mackinnon 55., O'Reilly 57., Couturier 59.; Kuznjecov 33., Gusev 35.



ŠVEDSKA - Finska

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Edler 2., Klingberg 25., Nylander 35., Nordström 54.; Kemppainen 5.

Finale (20.45) in tekma za tretje mesto (16.15) bosta v nedeljo.

Svetovni prvaki v zadnjih 20 letih:

1997 Helsinki: Kanada

1998 Zürich: Švedska

1999 Oslo: Češka

2000 St. Peterburg: Češka

2001 Köln: Češka

2002 Göteborg: Slovaška

2003 Helsinki: Kanada

2004 Praga: Kanada

2005 Dunaj: Češka

2006 Riga: Švedska

2007 Moskva: Kanada

2008 Quebec/Halifax: Rusija

2009 Bern: Rusija

2010 Köln: Češka

2011 Bratislava: Finska

2012 Helsinki/Stockholm: Rusija

2013 Stockholm/Helsinki: Švedska

2014 Minsk: Rusija

2015 Praga/Ostrava: Kanada

2016: Moskva/St. Peterburg: Kanada

