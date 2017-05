Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! William Nylander in izvrstni vratar Henrik Lundqvist se veselita naslova svetovnega prvaka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nylander MVP hokejskega svetovnega prvenstva

Panarin zbral največ točk

22. maj 2017 ob 15:42

Köln - MMC RTV SLO

Švedski hokejist William Nylander je dobil nagrado za najkoristnejšega igralca turnirja (MVP) svetovnega prvenstva elitne divizije. Do zlate medalje je izbrani vrsti pomagal s sedmimi goli in prav toliko podajami na desetih tekmah.

Po koncu tekmovanja, ki se je z zmago Švedske po kazenskih strelih z 2:1 v finalu proti Kanadi končalo v nedeljo zvečer, je IIHF v Kölnu razglasila še druge nagrajence, idealno postavo SP-ja pa so izbrali novinarji.

Nagrade za najboljše so pri IIHF-u podelili ruskemu vratarju Andreju Vasiljevskemu, nemškemu branilcu Dennisu Seidenbergu in ruskemu napadalcu Artemiju Panarinu, ki je bil s 17 točkami (trije goli in 14 podaj) najučinkovitejši po točkah na prvenstvu.

V medijski najboljši šesterici SP-ja so poleg Nylanderja še Vasiljevski, branilca Kanadčan Colton Parayko in Seidenberg ter napadalca Panarin in Kanadčan Nathan MacKinnon.

