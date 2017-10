Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je ob porazu za Los Angeles prispeval zadetek in podajo. Foto: Reuters Dodaj v

Zadetek in podaja Kopitarja, a prvi poraz Kingsov

Pittsburgh z 2:3 zmagal v Washingtonu

12. oktober 2017 ob 08:07

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angeles Kingsov so na tretji tekmi v Ligi NHL prvič izgubili. Doma so s 3:4 morali priznati premoč Calgaryju, ki je zmagal v podaljšku.

Navkljub porazu se je znova izkazal Anže Kopitar, ki je za gostitelje dosegel gol in podajo. Gosti so v Staples Centru že v 8. minuti povedli z 0:2, potem ko sta zadela Matthew Tkachuk in Michael Frolik, v 36. minuti pa je Kopitar znižal na 1:2.

Takoj na začetku zadnje tretjine je z dvema zadetkoma v dveh minutah - pri drugem golu mu je podal Kopitar - zablestel Dustin Brown, a so gosti prek Tkachuka v 51. minuti izenačili na 3:3. V podaljšku je po minuti in dveh sekundah plošček v mrežo poslal Sean Monahan in zmage se je veselil Calgary.

Zmagovalec Stanleyjevega pokala v pretekli sezoni Pittsburgh je z 2:3 slavil v Washingtonu, vse tri zadetke je dosegel z igralcem več na ledu. New Jersey je v Torontu zmagal s 3:6, po dvakrat sta zadela Miles Wood in Pavel Zacha.

Tekme 11. oktobra:

TORONTO - NEW JERSEY 3:6

WASHINGTON - PITTSBURGH 2:3



COLORADO - BOSTON 6:3



ANAHEIM - NY ISLANDERS 3:2



LOS ANGELES - CALGARY 3:4 - v podaljšku

Kopitar 36., Brown 41., 42. (podaja Kopitar); Tkachuk 4., 51., Frolik 8., Monahan 62.

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TORONTO MAPLE LEAFS 4 3 1 0 6 TAMPA BAY LIGHTNING 3 2 1 0 4 DETROIT RED WINGS 3 2 1 0 4 OTTAWA SENATORS 3 1 0 2 4 FLORIDA PANTHERS 2 1 1 0 2 BOSTON BRUINS 3 1 2 0 2 MONTREAL CANADIENS 4 1 3 0 2 BUFFALO SABRES 3 0 2 1 1 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 3 3 0 0 6 PITTSBURGH PENGUINS 4 2 1 1 5 WASHINGTON CAPITALS 4 2 1 1 5 COLUMBUS BLUE JACK. 3 2 1 0 4 PHILADELPHIA FLYERS 4 2 2 0 4 CAROLINA HURICANES 2 1 0 1 3 NEW YORK ISLANDERS 4 1 2 1 3 NEW YORK RANGERS 4 1 3 0 2

ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 4 4 0 0 8 CHICAGO BLACKHAWKS 4 3 0 1 7 COLORADO AVALANCHE 4 3 1 0 6 DALLAS STARS 3 1 2 0 2 NASHVILLE PREDATORS 3 1 2 0 2 WINNIPEG JETS 3 1 2 0 2 MINNESOTA WILD 2 0 1 1 1 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3 3 0 0 6 CALGARY FLAMES 4 3 1 0 6 LOS ANGELES KINGS 3 2 0 1 5 ANAHEIM DUCKS 4 2 1 1 5 VANCOUVER CANUCKS 2 1 0 1 3 EDMONTON OILERS 3 1 2 0 2 ARIZONA COYOTES 3 0 2 1 1 SAN JOSE SHARKS 2 0 2 0 0

M. R.