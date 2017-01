Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Jure Sotlar je dvakrat zadel že v uvodne četrt ure. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Železarji z visoko zmago na tretje mesto Alpske lige

Do konca rednega dela še trije krogi

7. januar 2017 ob 20:47

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 27. krogu Alpske lige odpravili Sterzing s 7:1. Železarji so se prebili na tretje mesto in naredili velik korak h končnici.

Jeseničani so pred 650 gledalci že v prvi tretjini odločili zmagovalca.

V 3. minuti je Tadej Čimžar zadel prečko. Gostitelji so nato povedli v 9. minuti, ko je plošček po strelu Martina Oražeja v mrežo preusmeril Jure Sotlar. Dve minuti pozneje je z razdalje natančno meril Nejc Berlisk. Po četrt ure igre je Oraže znova močno streljal, Sotlar pa je plošček preusmeril v gol za 3:0. Napadi so še naprej trajali in v 19. minuti je Eric Pance postavil izid prve tretjine.

Gostujoči trener Clayton Baddoes je pred nadaljevanjem v vrata poslal svojega drugega vratarja Dominika Steinmanna. Jeseničani so nadaljevali napadalno igro. V 38. minuti je bil natančen Nate Di Casmirro, dve minuti zatem pa je še podal za nov zadetek Erica Panceta.

Častni zadetek za goste je prispeval Tobias Kofler. Sterzing je zadel še vratnico. Končni izid je v 51. minuti postavil branilec Aleksandar Magovac ob prednosti igralca več. Razmerje v strelih na vrata je bilo 46:35.

Naslednja tekma Gorenjce čaka v torek, ko bodo gostovali pri vodilnem Rittnerju. Ta ima več kot 20 točk naskoka pred Jeseničani.

27. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - STERZING

7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

650; Sotlar 9., 15., Berlisk 11., E. Pance 19., 40., Di Casmirro 38., Magovac 51.; Kofler 41.



KAC CELOVEC 2 - PUSTERTAL 1:4

SALZBURG 2 - NEUMARKT



ZELL AM SEE - RITTNER

CORTINA - LUSTENAU



ASIAGO - BREGENZERWALD

Vrstni red: Rittner 74, Pustertal 71, Jesenice 54, Feldkirch 52, Lustenau 51 ...

A. G.