Armstrong se je dogovoril, plačal bo pet milijonov dolarjev

"Zdaj lahko nadaljujem življenje"

20. april 2018 ob 08:11

New York - MMC RTV SLO

Lance Armstrong se je z ameriško vlado dogovoril, da plača pet milijonov dolarjev, s čimer se bo končal večletni spor.



Ameriški kolesar je do leta 2004 vozil za US Postal, v barvah te ekipe je šestkrat prvi prikolesaril v Pariz. Kasneje so mu vse zmage izbrisali, Armstronga pa so čakali številni postopki.

46-letni kolesar bi lahko v sodnem postopku izgubil 100 milijonov dolarjev, zato se je odločil za poravnavo. "Vesel sem, da smo to razčistili in zdaj lahko nadaljujem življenje. Od leta 2013 sem ves čas skušal prevzeti odgovornost za svoje napake in jih popraviti, če je bilo le možno," je ob tem povedal Kavboj.

"Vedno sem s srcem vozil za US Postal, še posebej sem bil ponosen na državne simbole, s katerimi sem vozil po Franciji. Ti spomini so še kako resnični in mi pomenijo veliko," je še povedal padli šampion.

S. J.