De Gendt le dočakal veliki trenutek na Vuelti

Froome ima lepo prednost pred odločilnim vzponom na Angliru

8. september 2017 ob 18:00

Gijon - MMC RTV SLO

Thomas De Gendt je dobil šprint skupine ubežnikov v 19. etapi Dirke po Španiji. Favoriti so hranili moči za odločilno etapo, v soboto bo na sporedu izjemno strm vzpon na Angliru.

Na 149 km dolgi gorski preizkušnji od Casa do Gijona je v ciljnem šprintu premagal Kolumbijca Jarlinsona Pantana in Španca Ivana Garcio. V skupini ubežnikov je bil tudi Matej Mohorič, ki pa v zaključku ni imel dovolj moči. Končal je na 17. mestu z zaostankom dveh minut in 40 sekund.

Chris Froome je po 12 minutah zaostanka z glavnino prišel do cilja in ima pred zadnjima dvema etapama še vedno minuto in 37 sekund naskoka pred Italijanom Vincenzom Nibalijem.

"To je bila zadnja priložnost za ubežnikov. V soboto nas čaka brutalen vzpon, v nedeljo pa je etapa za šprinterje. To je češnja na torto v letošnji sezoni, ki je bila zelo uspešna. Etapa je bila zelo naporna, saj je bil zadnji vzpon zelo strm. Mislim sem, da se bomo borili le za četrto mesto, vendar smo ujeli ubežnike. Ko je prišla skupina skupaj, sem vedel, da imam odlične možnosti za zmago. To je bil eden najboljših šprintov v mojem življenju," je bil navdušen De Gendt.

Sobotni zaključni vzpon na Angliru je najtežji na letošnji Vuelti. Dolg je 12,5 km s povprečnim naklonom 9,8 odstotka. Znameniti je odsek Cuena les Cabres, ki ima kar 23,6-odstoten naklon, dolg pa je 695 metrov.

19. etapa, Caso-Gijon, 149,7 km: 1. T. DE GENDT BEL 3:35:46 2. J. PANTANO KOL 3. I. GARCIA ŠPA vsi 4. R. COSTA POR 5. F. DE TIER BEL 6. B. JUNGELS LUK isti 7. R. BARDET FRA 8. N. ROCHE IRS 9. D. NAVARRO ŠPA čas 10. K. BOUWMAN NIZ +0:45 ... 17. M. MOHORIČ SLO 2:40 29. C. FROOME VB 12:15 30. V. NIBALI ITA isti 38. A. CONTADOR ŠPA čas 67. J. POLANC SLO 16:02 130. D. NOVAK SLO 19:33

Skupni vrstni red po 19. etapi: 1. C. FROOME VB 75:51:21 2. V. NIBALI ITA +1:37 3. W. KELDERMAN NIZ 2:17 4. I. ZAKARIN RUS 2:29 5. A. CONTADOR ŠPA 3:34 6. M. LOPEZ KOL 5:16 7. M. WOODS KAN 6:33 8. F. ARU ITA 6:33 9. W. POELS NIZ 6:47 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 10:26 ... 31. M. MOHORIČ SLO 1:20:14 42. J. POLANC SLO 1:44:30 105. D. NOVAK SLO 3:28:37

A. G.