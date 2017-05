Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Nairo Quintana na letošnjem Giru vozi bistveno napadalneje, kot smo vajeni, vendar pa mu v 18. etapi vseeno ni uspelo zlomiti Toma Dumoulina. Foto: EPA Tejay van Garderen je prvič v karieri slavil etapo na tritedenski dirki. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dumoulin: Upam, da Quintana in Nibali zaradi takega dirkanja izgubita stopničke

Polanc padel iz deseterice

25. maj 2017 ob 17:23,

zadnji poseg: 25. maj 2017 ob 17:48

Ortisei - MMC RTV SLO

Tom Dumoulin na Dirki po Italiji ostaja v rožmati majici, potem ko je uspešno ubranil napade Naira Quintane in Vincenza Nibalija. 18. etapo je dobil Tejay van Garderen.

Dumoulin je v skupnem seštevku tri etape pred koncem ohranil 31 sekund naskoka pred Quintano in minuto in 12 sekund pred Nibalijem. Vodilni trije v skupni razvrstitvi so v cilj prišli skupaj na devetem, desetem in 11. mestu. Vsi trije so poskušali z napadi, vendar so jih konkurenti uspeli odbiti. Najbolj aktiven je bil Quintana. Kolumbijec je prvič napadel na Passo Gardena, že 53 kilometrov pred ciljem. Sledil je Nibali, Dumolulin pa je potrpežljivo čakal, stika pa vendarle ni izgubil.

Znova je bilo živahno na zadnjem klancu. Ko je bilo do konca še 6,5 kilometra je ob pomoči moštvenega kolega Winnerja Anacone znova "skočil" Quintana. V ospredju je, ko je bilo do cilja še manj kot šest kilometrov, napadel van Gardener, v ozadju pa je znova pospešil Quintana, toda konkurentov ni uspel zlomiti. Pet kilometrov pred ciljem je napadel Nibali, nato je pospešil Dumoulin, a sta oba odgovorila. Zatem so trije favoriti, pozorni eden na drugega, skupaj odpeljali do cilja.

Ko so bili že na ravnini, je Dumoulin predlagal, da pospešijo v lovu za kolesarji pred njimi in se izmenjavajo v narekovanju ritma, a je Quintana le odkimal z glavo. Po etapi je Nizozemec dejal, da mu je čudno, da tega nista želela, saj ima on še dovolj časovne prednosti pred zasledovalci, njuni mesti na stopničkah pa sta po njegovih besedah zdaj bolj ogroženi. Quintana in Nibali bosta zagotovo veliko napadala na petkovi in sobotni gorski etapi, v nedeljo pa sledi le še kronometer med Monzo in Milanom.

"Osredotočena sta le name. Namesto, da bi skušala zmagati, se trudita le, da bi jaz izgubil. Veliko smo izgubili proti ostalim tekmovalcem. Res upam, da bosta zaradi takšnega dirkanja izgubila stopničke v Milanu. To bi bilo res lepo in bi bil vesel, če bi se to zgodilo. Scenarij bi bil sanjski, če se ostali tekmovalci ne bi približali, a zdaj je Pinot pridobil minuto, ker sta Quintana in Nibali očitno sklenila pakt. Imata to pravico, a bi bilo lepo, da bi bila zaradi takšnega obnašanja ob stopničke," je bil do glavnih tekmecev oster Dumoulin.

V ospredju sta van Garderen in Mikael Landa na spustu približno 15 kilometrov pred ciljem naredila prednost. Španec je bil na ravnini pred ciljem na čelu, a ponovno neuspel s taktiko. Tako kot v torek v Bormiu na 16. etapi, ko ga je v ciljnem šprintu prehitel Nibali, je bil tokrat močnejši Američan. 28-letni van Garderen je prvič v karieri dobil etapo na tritedenski dirki.

Tretji je v cilj prišel Thibaut Pinot, ki je v skupnem seštevku četrti. Proti prvim trem je pridobil dobro minuto. Podobno sta zaostanek zmanjšala peti v skupnem seštevku Ilnur Zakarin, ki je bil tokrat šesti, in šesti skupno Domenico Pozzovivo, ki je ciljno črto prečkal na četrtem mestu.

Za razliko od 17. etape Slovenci tokrat niso igrali vidne vloge. Jan Polanc je plačal davek velike aktivnosti dan prej, odpadel je že na drugem od petih kategoriziranih vzponov, na koncu zaostal šest minut in 57 sekund (27. mesto) in izpadel iz deseterice najboljših v skupnem seštevku.

18. ETAPA Moena-Ortisei, 137 km: 1. T. VAN GARDEREN ZDA 3:54:04 2. M. LANDA ŠPA 3. T. PINOT FRA 4. D. POZZOVIVO ITA 5. J. HIRT ČEŠ 6. I. ZAKARIN RUS 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 8. B. MOLLEMA NIZ 9. T. DUMOULIN NIZ 10. N. QUINTANA KOL 11. V. NIBALI ITA Vrstni red po 18. etapi: 1. T. DUMOULIN NIZ 80:00:48 2. N. QUINTANA KOL +0:31 3. V. NIBALI ITA 1:12 4. T. PINOT FRA 1:36 5. I. ZAKARIN RUS 1:58 6. D. POZZOVIVO ITA 2:07 7. B. MOLLEMA NIZ 3:17 8. S. KRUIJSWIJK NIZ 5:48 9. A. YATES VB 7:06 10. B. JUNGELS LUKS 7:24

T. J.