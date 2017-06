Fuglsang presenetil Porta in osvojil kriterij Dauphine

Zadnjih 115 km dalo zmagovalca

11. junij 2017 ob 17:27

Albertville - MMC RTV SLO/STA

Jakob Fuglsang je postal prvi Danec, ki je dobil kolesarsko dirko kriterij Dauphine. V zadnji etapi, gorski preizkušnji dolgi 115 km, je presenetil Richieja Porta in mu odnesel končno zmago.

Tudi tokrat je bila dirka tako kot v preteklih treh edicijah razburljiva do konca, saj je zadnji dan dirke prinesel spremembo v vodstvu. Čeprav je Porte zadnjo etapo začel z več kot minuto prednosti, je Fuglsang z izjemno predstavo prvi prečkal ciljno črto na Plateau de Solaison, kar je kolesarju Astane, nekdanjemu zmagovalcu slovenske pentlje in dobitniku srebrne olimpijske kolajne, zagotovilo skupno zmago.

Porte je v etapi s štirimi gorskimi cilji in čez tri gorske prelaze zaostal že na predzadnjem vzponu, se sicer sam boril na zadnjem vzponu, na koncu je njegov zaostanek znašal minuto in 15 sekund. Za končni uspeh mu je zmanjkalo deset sekund, ravno toliko, kot jih je zmagovalec dobil za etapno zmago. Na tretje mesto se je v skupnem seštevku prebil Irec Daniel Martin, drugouvrščeni v zadnji etapi (+0:12), njegov končni zaostanek je znašal minuto in 32 sekund. Irec in Fuglsang sta skupino najmočnejših napadla sedem kilometrov pred ciljem.