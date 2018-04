Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Niccolo Bonifazio je imel največ moči v ciljnem šprintu. Foto: EPA VIDEO Božič dolgo bežal, zmaga... Dodaj v

Jon Božič dobil vse tri vmesne šprinte, v Koprivnici prvi Bonifazio

Kraljevska etapa v soboto s ciljem na Učki

17. april 2018 ob 19:00

Koprivnica - MMC RTV SLO

Italijanski kolesar Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida) je v ciljnem šprintu zmagal na prvi etapi Dirke po Hrvaški, 227 km dolgi preizkušnji med Osijekom in Koprivnico.

Slovenskim kolesarjem je dobro kazalo, a je glavnina Jona Božiča (Adria Mobil) ujela slabih osem kilometrov pred ciljem.

Kolesarjem je na prvi etapi nagajal dež, v zadnjih kilometrih je bilo tudi nekaj nasprotnega vetra, kar ni šlo na roko ubežnikom. Med temi sta od Slovencev najdlje zdržala Matic Grošelj (Ljubljana Gusto Xaurum) in Božič, ta je dobil vse tri vmesne šprinte in bežal najdlje.

Kolesarji so tako zadnjih sedem kilometrov vozili skupaj, v ospredju je ritem narekoval poljski CCC Sprandi Polkowice z Janom Tratnikom in Markom Kumpom, največ moči pa je v zadnjih metrih na spolzki cesti pokazal Bonifazio, ki mu je do sklepnega šprinta pomagal tudi ekipni sotekmovalec Matej Mohorič.

Drugo mesto je zasedel Italijan Andrea Guardini (Bardani), tretje pa Romun Eduard Michael Grosu (Nippo-Vini Fantini). Najboljši Slovenec je bil Kump na šestem mestu, Žiga Jerman (Ljubljana Gusto Xaurum) je bil osmi.

V sredo bo najdaljša etapa od Karlovca do Zadra, dolga 234,5 kilometra. Kraljevska etapa bo v soboto s štartom v Rabcu in ciljem na Učki, dirka pa se bo končala v nedeljo z etapo od Samoborja do Zagreba.

Zmago brani Bahrain-Merida, lani je zmagal Italijan Vincenzo Nibali. Na dirki nastopajo tri ekipe svetovne serije (Bahrain-Merida, Trek Segafredo, Astana) ter slovenski Adria Mobil in Ljubljana Gusto Xaurum.

