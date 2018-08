Mladi Pogačar ob zmagi na "mini Touru" malo šokiran, a izjemno vesel

Drugo leto bo prestopil med profesionalce

28. avgust 2018 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mladi slovenski kolesarski up Tadej Pogačar, ki je pred dnevi dobil večetapno dirko Tour de l'avenir oziroma "mini Tour" je v Ljubljani strnil vtise po velikem uspehu, ki se ga je veselil kot prvi Slovenec.

Pred tem je najboljšo slovensko skupno uvrstitev na tej preizkušnji držal Simon Špilak, ki je bil leta 2007 četrti. Pogačar je med drugim letos drugo leto zapored osvojil belo majico na dirki po Sloveniji in zmagal na dirki miru na Češkem.

"Potihoma sem si vedno želel zmagati, v glavi pa sem se prepričal za uvrstitev med najboljših pet, najboljše tri. Bil sem malo presenečen in malo šokiran, a izjemno vesel," je na novinarski konferenci povedal 19-letni Pogačar, ki je vodstvo na mini Touru prevzel v sedmi, prvi alpski etapi, ko je bil tretji. "Videl sem, da sem lahko z najboljšimi, in potem je šlo tako do konca. V sedmi etapi sem oblekel rumeno majico in si zadal, da je do konca ne slečem."

Na svetovnem prvenstvu želja stopničke

Sezona za devetnajstletnika (prihodnji mesec bo dopolnil 20 let) še ni končana, saj ga septembra v Innsbrucku čaka še svetovno kolesarsko prvenstvo. Na njem bo Pogačar še zadnjič tekmoval v konkurenci mlajših članov, saj mu ni všeč, ko v konkurenci mlajših članov na svetovnem prvenstvu tekmujejo tudi profesionalni kolesarji. Si pa v Avstriji med mladinci želi stopničk: "Težko bo, ker bo močna konkurenca, vsi bodo pozorni na vsakega, a želja so stopničke."

Je pa Sloveniji letos še tretjič, odkar od leta 2007 obstaja to tekmovanje, uspelo osvojiti pokal narodov mlajših članov. Prvič je Slovenija zmagala leta 2007, drugič pa leta 2010. Točke se zbirajo na dirkah, kjer nastopajo reprezentance, dobi pa jih le najboljši posameznik. Za prihodnost slovenskega kolesarstva se tako ni bati.

Dirkal bo za moštvo UAE-Emirati

Pogačar bo naslednje leto stopil med profesionalce. Predpogodbo z UAE-Emirati je podpisal že lani, pogodbo pa letos po evropskem prvenstvu. Razkril je, da še vedno, čeprav ima že podpisano profesionalno pogodbo, dobiva ponudbe iz drugih ekip, a svoje odločitve ne bo spreminjal.

Jasno je, da med članskim in mladinskim kolesarstvom obstajajo razlike, na katere se bo treba privaditi. Kot eno izmed njih je Pogačar navedel, da je pri članih dirkanje bolj kontrolirano, na dirkah v mlajših kategorijah pa je treba vedno biti pripravljen in celo dirko iti na vso moč, a dodal, da se novega izziva ne boji.

"Prva leta bodo učna, čim več se bo treba naučiti in odnesti z dirk. Glavo je treba imeti na pravem mestu. Vem, da prva leta verjetno ne bo rezultatov, a bo treba vztrajati, pomagati ekipi in tudi za to dati vse od sebe. Z leti pa upam na kakšne priložnosti," pravi 19-letnik, ki točnega koledarja dirk za naslednje leto še ne pozna, a pravi, da je že jasno, da bo, ker je tak tip kolesarja, vozil več večetapnih dirk in manj enodnevnih.

A. V.