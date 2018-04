Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 11 glasov Ocenite to novico! Julian Alaphilippe se je moral zelo potruditi za etapno zmago. Foto: EPA Alaphilippe je pred dvema letoma dobil Dirko po Kaliforniji, lani pa je bil najboljši na osmi etapi Vuelte. Foto: EPA Dodaj v

Odlični Roglič v šprintu izzval Alaphilippa in le malce zaostal

Quintana jima ni uspel slediti

2. april 2018 ob 18:05

Primož Roglič je v sijajni formi že na začetku sezone. Na uvodni etapi Dirke po Baskiji je zasedel drugo mesto, v šprintu ga je prehitel Julian Alaphilippe.

Najboljši slovenski kolesar, ki je lani blestel na Dirki po Franciji in na svetovnem prvenstvu, je blestel na etapi v okolici Zarautza, ki je bila dolga 161 kilometrov.

Slovenec in Francoz sta narekovala ritem v zadnjem delu dirke in skupaj prišla do cilja, kjer pa je bil nato v šprintu Alaphilippe malce močnejši. Francoz je silovito pospešil 200 metrov pred ciljem, vendar se Roglič ni predal, na ciljni črti pa mu je zmanjkalo pol dolžine kolesa. Tretji je bil Španec Pello Bilbao, ki je dobil šprint skupine zasledovalcev. Vsi so zaostali 23 sekund.

Quintana omagal na zadnjem vzponu

9 km pred ciljem sta Alaphilippe in Roglič na zadnjem vzponu na Elkano Gaino ušla skupaj z Nairom Qunitano, a jima Kolumbijec ni uspel slediti do vrha. Sledil je še vratolomen spust, ki pa tudi še ni odločil, kdo bo prvi in o etapnem zmagovalcu do odločali zadnji ravninski kilometri. Roglič je bil še 200 metrov pred ciljem v vodstvu, toda zadnjega napada Francoza ni mogel odbiti in se tako moral zadovoljiti z drugim mestom.

Dirka po Baskiji je pisana na kožo Rogliču. V lanski sezoni je zmagal na dveh etapah in se boril z najboljšimi kolesarji v boju za skupno razvrstitev. Na koncu je Zasavec dirko končal na petem mestu, tretji je bil po točkah. Tudi letos ima lepe možnosti, saj je dirka zelo razgibana, vmes je še posamični kronometer, kar je zelo ugodno za svetovnega podprvaka v vožnji na čas.

Prvo priložnost, da Roglič obleče majico vodilnega, pa bo imel že v torek v etapi med Zarautzom in Bermeom, ko so na sporedu štirje vzponi, po zadnjem druge kategorije je le še spust do cilja.

1. etapa, Zarautz-Zarautz, 162 km: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 4:17:46 2. P. ROGLIČ SLO isti čas 3. P. BILBAO ŠPA +0:23 4. E. MAS ŠPA 5. G. IZAGIRRE ŠPA vsi 6. E. BUCHMANN NEM 7. P. KONRAD AVT isti 8. J. VANENDERT BEL 9. R. BARDET FRA čas 10. N. QUINTANA KOL

Skupni vrstni red po 1. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 4:17:46 2. P. ROGLIČ SLO +0:04 3. P. BILBAO ŠPA 0:32 4. E. MAS ŠPA 0:33 5. G. IZAGIRRE ŠPA vsi 6. E. BUCHMANN NEM 7. P. KONRAD AVT isti 8. J. VANENDERT BEL 9. R. BARDET FRA čas 10. N. QUINTANA KOL

