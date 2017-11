Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kolesarska ekipa Rog Ljubljana (na fotografiji Tadej Pogačar, ki je na letošnji Dirki po Sloveniji osvojil belo majico), je dobila nova pokrovitelja. Foto: BoBo Dodaj v

Rog dobil domačega in tajvanskega pokrovitelja

Ljubljanski kolesarski klub odslej z imenom Gusto Xaurum

16. november 2017 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kolesarska ekipa Rog Ljubljana se bo v prihodnji sezoni imenovala Ljubljana Gusto Xaurum, jedro ekipe pa bodo še naprej predstavljali mladi slovenski upi.

Ime je ekipa dobila po glavnih dveh pokroviteljih, ki sta podprla zamisel projekta Aussie - SLO Cycling project, v okviru katerega se povezujejo športni zanesenjaki iz Avstralije in Slovenije. Gusto je tajvanski proizvajalec koles, Xaurum pa je kriptovaluta, delno krita z zlato podlago. V projekt sta vključena tudi glavna podpornika kolesarskega športa v Ljubljani, družba BTC CITY in mesto Ljubljana.

Športnemu direktorju Roga Marku Polancu se bo v direktorski funkciji pridružil Tomaž Poljanec, idejni vodja projekta, poleg slovenskih in avstralskih kolesarjev bo v novi ekipi še nekaj tekmovalcev iz Azije in en Hrvat. Jedro ekipe in garancija za uspeh ostajajo mladi upi Roga na čelu s Tadejem Pogačarjem in Žigo Jermanom.



Sedež ekipe ostaja v prostorih KD Rog pod Šmarno goro.

