Tudi v Lozani potrdili dveletno kazen za Blažo Klemenčič

Kolesarka pozitivna na EPO

7. marec 2017 ob 19:43

Lozana - MMC RTV SLO/STA

Mednarodno športno arbitražno razsodišče v Lozani je zavrnilo pritožbo slovenske gorske kolesarke Blaže Klemenčič na dveletno prepoved tekmovanj zaradi kršenja protidopinških pravil.

Cas je tako potrdil dvoletno kazen Klemenčičevi. Mednarodna kolesarska zveza je septembra predlani objavila prepoved nastopanja za Blažo Klemenčič, od takrat pa dobitnica srebra in brona na evropskem prvenstvu 2014 in 2015 ni smela tekmovati.

V njenem vzorcu so s pomočjo najnovejših analitičnih metod odkrili sledi eritropoetina, med kolesarji v tem stoletju najbolj priljubljeno poživilo, katerega uživanje pa so znali dolgo skriti pred nadzorniki. Kolesarka in njen trener in življenjski partner Robert Pintarič sta trdila, da je nedolžna, s tem pa se sodišče ni strinjalo.

