UAE Team Emirates na slovenski "tour" s Polancem, a brez Kumpa

Dirka po Sloveniji se bo začela 15. junija

3. junij 2017 ob 13:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jan Polanc upa, da se bo na Dirki po Sloveniji lahko boril za skupno zmago, če mu seveda izjemno dirkanje na Giru ni pobralo preveč moči.

UAE Team Emirates je za Dirko po Sloveniji, ki bo trajala od 15. do 18. junija (prenosi zaključkov vseh etap bodo na TV SLO 2) poleg Polanca prijavila naslednje kolesarje: Al Hammadi Yousif Mirza, Roberto Ferrari, Andrea Guardini, Edward Ravasi, Oliviero Troia in Federico Zurlo.

Marka Kumpa ni v ekipi, kar je škoda, saj je na treh od štirih etap finiš po meri šprinterjev.

Zadnji slovenski zmagovalec slovenskega kroga je bil leta 2015 Primož Roglič, takrat v dresu Adrie Mobila. Jan Polanc, ki je letošnjo Dirko po Italiji osvojil enajsto mesto, bo glavni slovenski kandidat za zeleno majico (majica vodilnega ne bo več rumena, ampak - v slogu Slovenije - zelena):

"Dirka po Sloveniji mi je dala tudi možnost, da sem se pokazal in pomeril s profesionalci, in tako pripomogla, da sem tudi sam pristal v profesionalni ekipi. Veselim se novega nastopa na dirki in upam, da mi Giro ni pobral preveč moči za visoko uvrstitev," je dejal 25-letnik iz Britofa pri Kranju.

UAE Team Emirates, ki tekmuje v svetovni seriji, je stara znanka slovenskih cest. Prej je tekmovala pod imenim Lampre. Ekipa je letos dosegla že deset zmag in je trenutno 14. najboljša ekipa.

Spored etap:

1. etapa - 15. junij: Koper-Kočevje (159,4 km)

2. etapa - 16. junij: Ljubljana-Ljubljana (169,9 km)

3. etapa - 17. junij: Celje-Rogla (167,7 km)

4. etapa - 18. junij: Rogaška Slatina-Novo mesto (160 km)

Nastopajoče ekipe

- ekipe svetovne serije:

Bora-Hansgrohe, Orica-Scott, Dimension Data, UAE Emirates, Bahrain-Merida

- prokontinentalne ekipe:

Androni Giocattoli, Gaszprom RusVelo, Wilier Triestina, Bardiani-CSF

- kontinentalne ekipe:

Adria Mobil, Rog Ljubljana, Meridiana Kamen, Synergy Baku, Tirol, Torku Sekerspor, Elkov, Sangemini

- nacionalna ekipa:

Slovenija

T. O.