28 točk Dončića ni bilo dovolj - Sacramento končal zmagoviti niz Dallasa

Zmaga Miamija v New Orleansu

17. december 2018 ob 01:00,

zadnji poseg: 17. december 2018 ob 04:50

Dallas - MMC RTV SLO

Izjemne serije zmag košarkarjev Dallasa v American Airlines Centru je konec. Sacramento je pokvaril vrnitev Dirka Nowitzkega v domači dvorani (113:120). Luka Dončić je bil najboljši strelec gostiteljev z 28 točkami, 9 podajami in 6 skoki.

Mavericksi so zadnji poraz na domačem parketu pred tem doživeli 2. novembra proti New Yorku, nato pa so nanizali enajst zaporednih zmag. Buddy Hield in De'Aaron Fox sta blestela, oba sta prispevala po 28 točk. Kingsi so si odločilno prednost priigrali ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine. V končnici so ohranili mirne živce.

19-letni Dončić je več točk v Ligi NBA dosegel le 29. oktobra v San Antoniu (31). Tokrat ni imel prave pomoči soigralcev, ki so zelo slabo metali iz igre. Harrison Barnes je prispeval 15 točk (5/16 iz igre), Wesley Matthews pa 13 (4/13 iz igre). Mavericksi so zgrešili kar 26 metov izza črte (9/35) in izgubili 14 žog. To je bil drugi zaporedni poraz Dallasa, ki v torek v Denverju začenjajo zelo naporen spored tekem, na naslednjih enajstih tekmah bodo kar devetkrat gostovali.

Zmaga Miamija brez Dragića

Miami je končal turnejo na Zahodu s štirimi zmagami na šestih tekmaj in je vse bližje osmemu mestu. New Orleans je izgubil tudi drugo tekmo proti Vročici (96:102). Goran Dragić znova ni igral zaradi poškodbe desnega kolena.

Miami je imel ob odmoru šest točk naskoka (51:57), nato pa si je z delnim izidom 11:0 priigral najvišjo prednost na tekmi na začetku nadaljevanja. Tyler Johnson je zadel dve trojki in pri izidu 51:68 so bili Pelikani v velikih težavah. Odgovorili so s serijo 13:2, ko se je razigral Julius Randle.

Zvezdnik Pelikanov Anthony Davis je z dvema trojkama znižal na 90:96 dve minuti in pol pred koncem, vendar je Dwyane Wade s prodorom potrdil zmago Miamija 52 sekund pred zadnjim piskom sirene (92:100). MVP finala leta 2006 je tudi v Smoothie King Centru prejel stoječe ovacije ob prihodu na parket, po koncu tekme pa je podpisal številne avtograme in bil v središču pozornosti. Dosegel je 19 točk, najboljši strelec gostov je bil Josh Richardson z 22 točkami. Vročica je dobila skok kar s 57:38.

Wall nasul Lakersom 40 točk in zasenčil Jamesa

Washington je odpravil LA Lakerse s 128:110. Junak večera je bil John Wall, 28 izmed 40 točk je dosegel že v prvem polčasu, ki so ga Wizardsi dobili kar z 71:51. Jezernikom se je poznala utrujenost po gladki zmagi v Charlottu v soboto. Zelo slabo so začeli srečanje, zgrešili so prvih osem metov izza črte, Wall pa je s polaganjem poskrbel za vodstvo Washingtona s 26:8. V nadaljevanju se slika na parketu ni veliko spremenila.

LeBron James je odigral najslabšo tekmo v dresu Lakersov. Prispeval je le 13 točk (5/16 iz igre) in izgubil štiri žoge. Še najbolj razigran pri gostih je bil Kentavious Caldwell-Pope s 25 točkami (rekord sezone). Center JaVale McGee ni igral zaradi gripe. James in Lonzo Ball sta v soboto v Charlottu zablestela z zgodovinskima trojnima dvojčkoma, tokrat pa sta bila popolnoma razglašena. Lakersi so izgubili kar 22 žog.

Trener Wizardsov Scott Brooks je bil ponosen na predstavo svojih izbrancev, ki so igrali le z osmerico. Kelly Oubre Jr. in Austin Rivers sta odšla v Phoenix, Trevor Ariza, ki je prišel v menjavi igralcev, pa še ni bil pripravljen za igro. Center Dwight Howard in Otto Porter sta poškodovana. Markieff Morris v drugem polčasu ni več igral zaradi bolečin v vratu.





Nedeljske tekme:

DALLAS - SACRAMENTO 113:120

Dončić 28 (9/15 iz igre, 1/5 za tri, prosti meti 9/14), 9 podaj in 6 skokov, Barnes 15, Matthews 13, Brunson 12, Kleber 11, Powell in Jordan (23 skokov) po 8, Harris 7, Finney Smith 6, Nowitzki 3, Broekhoff 2; Hield (12/23 iz igre) in Fox (11/19 iz igre) po 28, Bjelica (10 skokov) in Bogdanović po 15, Cauley Stein 12, Koufos in Ferrell po 8, Jackson 6.

NEW ORLEANS - MIAMI 96:102

Davis 27 (10/19 iz igre), 12 skokov in 7 podaj, Holiday 22, Randle 17 in 10 skokov, Moore 11, Hill 10, Harrison 6, Miller 3; Richardson 22, Wade 19 (3/6 za tri), Whiteside 17 in 12 skokov, T. Johnson 15, Jones 11, Olynyk 8, Adebayo 5, J. Johnson 3, Winslow 2, Dragić ni igral zaradi poškodbe kolena.

BROOKLYN - ATLANTA 144:127

Russell 32 (13/19 iz igre), Hollis Jefferson 18, Harris in Dudley po 16; Collins 29, Dedmon 24 in 12 skokov, Bazemore 20.

CLEVELAND - PHILADELPHIA 105:128

Clarkson in Osman po 18; Embiid 24 (10/16 iz igre) in 9 skokov, Simmons 22, 14 podaj in 11 skokov, Butler 19.

INDIANA - NEW YORK 110:99

Oladipo 26 (5/8 za tri), Turner 24, Sabonis 13 in 12 skokov; Kanter 20 in 15 skokov, Hardaway 19, Mudiay 18.

WASHINGTON - LA LAKERS 128:110

Wall 40 (16/27 iz igre, 4/8 za tri), 14 podaj in 6 skokov, Beal 25 in 12 skokov, Green in Dekker po 20; Caldwell Pope 25 (4/6 za tri), Kuzma 20, James 13 (5/16 iz igre).

DENVER - TORONTO 95:86

Jokić 26 (11/19 iz igre) in 9 podaj, Murray 19, Craig 13; Leonard 24 in 14 skokov, Wright 15, Ibaka 14.

Ponedeljkove tekme:

DETROIT - MILWAUKEE

NEW YORK - PHOENIX

HOUSTON - UTAH

MINNESOTA - SACRAMENTO

OKLAHOMA CITY - CHICAGO

SAN ANTONIO - PHILADELPHIA

GOLDEN STATE - MEMPHIS

LA CLIPPERS - PORTLAND

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 32 23 9 71,9 MILWAUKEE BUCKS 28 19 9 67,9 INDIANA PACERS 30 20 10 66,7 PHILADELPHIA 76ERS 31 20 11 64,5 BOSTON CELTICS 29 18 11 62,1 DETROIT PISTONS 27 14 13 51,9 CHARLOTTE HORNETS 29 14 15 48,3 ORLANDO MAGIC 29 14 15 48,3 --------------------------------------- MIAMI HEAT 29 13 16 44,8 BROOKLYN NETS 31 13 18 41,9 WASHINGTON WIZARDS 30 12 18 40,0 NEW YORK KNICKS 31 9 22 29,0 CHICAGO BULLS 30 7 23 23,3 CLEVELAND CAVALIERS 30 7 23 23,3 ATLANTA HAWKS 29 6 23 20,7 Zahodna konferenca: DENVER NUGGETS 29 20 9 69,0 GOLDEN STATE WARRIORS 30 20 10 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 28 18 10 64,3 LOS ANGELES LAKERS 30 18 12 60,0 LOS ANGELES CLIPPERS 29 17 12 58,6 MEMPHIS GRIZZLIES 29 16 13 55,2 SACRAMENTO KINGS 29 16 13 55,2 PORTLAND TRAIL BLAZERS 29 16 13 55,2 --------------------------------------- DALLAS MAVERICKS 28 15 13 53,6 SAN ANTONIO SPURS 30 15 15 50,0 HOUSTON ROCKETS 28 14 14 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 31 15 16 48,4 UTAH JAZZ 30 14 16 46,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 29 13 16 44,8 PHOENIX SUNS 30 6 24 20,0

A. G.