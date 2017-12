Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je bil neustavljiv v dvorani miru in prijateljstva. Foto: EPA Giorgos Printezis (desno) je blestel v podaljšku, ko niti Dončić ni mogel rešiti Reala. Foto: EPA Sorodne novice Valencia izgubila že sedmič zapored Dodaj v

33 točk izjemnega Dončića premalo, Printezis odločil v podaljšku

Crvena zvezda ugnala Anadolu Efes

8. december 2017 ob 22:09

Pirej - MMC RTV SLO

Košarkarji Olympiacosa so v 11. krogu Evrolige pred 10.500 razgretimi navijači premagali madridski Real z 92:83 po podaljšku. Luka Dončić je dosegel nov strelski rekord s 33 točkami.

Madridčani so doživeli že šesti poraz v Evroligi, zelo se pozna, da manjkajo Anthony Randolph, Sergio Llull in Gustavo Ayon. Grki so po sijajni uvodni četrtini vseskozi vodili, a Jaycee Carroll je s trojko 12 sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek. V dodatnih petih minutah se je razigral Georgios Printezis, ki je nanizal kar devet točk.

Udaren začetek Grkov

Olympiacos je na krilih Vasilisa Spanoulisa, ki se je uspešno vrnil na parket, povedel z 18:6. Tri minute pred odmorom so imeli gostitelji še vedno 12 točk naskoka (29:17), nato pa je Dončić ujel priključek. Po prvem polčasu je Real zaostajal le še za šest točk (33:27), Dončić je v uvodnih 20 minutah dosegel deset točk.

Dončić držal Real v igri

Slovenski reprezentant je v tretji četrtini dosegel osem točk, po 30 minutah pa so Grki vodili s 56:47. Sedem minut pred koncem rednega dela ni prav nič kazalo na podaljšek (64:53). Končnica je pripadla Realu, Dončić je 57 sekund pred koncem znižal na 72:69, po zgrešenem metu Spanoulisa je Carroll prvi met za tri točke zgrešil, a je dobil novo priložnost in 12 sekund pred koncem je bil natančen. Štiri sekunde pred koncem je imel Printezis dva prosta meta, vendar je oba zgrešil in odločal je podaljšek.

Printezis neustavljiv v podaljšku

18-letni Dončić je s tretjo trojko po dveh minutah podaljška poskrbel za vodstvo Madridčanov (77:79), a je Printezis najprej izenačil, nato pa zadel še trojko za 82:79. Real kar tri minute ni dosegel niti točke, neustavljivi Printezis pa je povišal prednost Olympiacosa na 89:80. Piko na i je postavil Kostas Papanikolaou s trojko dve sekundi pred koncem. Navijači so bili v ekstazi na razprodanih tribunah dvorane miru in prijateljstva.

Ostaja najboljši strelec in tudi najkoristnejši igralec Evrolige

Dončić bi lahko bil že drugi krog zapored najkoristnejši igralec Evrolige, saj je imel tako v prejšnjem kot v tem krogu najboljši statistični indeks med vsemi igralci, a naziv MVP se po pravilih podeljuje le košarkarjem iz zmagovalnih ekip. Dončić je imel v prejšnjem krogu proti Crveni zvezdi indeks 32, tokrat pa celo 36. V 10. krogu sta bila MVP igralca Nando De Colo in James Gist (30), tokrat pa bo član Himkija Aleksej Šved (35 indeks, 30 točk).

V tem krogu je bil Dončić najboljši strelec in igralec z najvišjim indeksom, tako da ostaja prvi strelec Evrolige s povprečjem 20,9 točk na tekmo in najkoristnejši igralec (27,8). Po točkah je izenačen s Švedom, po indeksu pa drugouvrščeni De Colo močno zaostaja (20,8).

Dragić razigran v Beogradu

Crvena zvezda je ugnala Anadolu Efes s 100:81. Edo Murić je igral le pet minut, Zoran Dragić pa je imel najvišjo minutažo v svoji ekipi, s 14 točkami, 5 skoki in 4 podajami pa je imel tudi najvišji statistični indeks pri Efesu (19).

11. krog:

CRVENA ZVEZDA - ANADOLU EFES

100:81 (29:23, 21:21, 24:18, 26:19)

Feldeine 29 (4/7 za tri), Rochestie 11, Dunston 16, Dragić 14 (6/8 za dve, 0/3 za tri, 5 skokov in 4 podaje v 35 minutah, Murić 0 v 6 minutah.



OLYMPIACOS - REAL MADRID

* 92:83 (18:8, 16:22, 22:17, 16:25)

Printezis 21, Strelnieks 15, Papanikolaou 14, Milutinov in McLean po 12; Dončić 33 (8/12 za dve, 4/9 za tri), 6 skokov in 4 podaje v 37 minutah, Carroll 24, Tavares 8.

* - po podaljšku

BARCELONA - FENERBAHČE

68:83 (28:22, 10:17, 13:25, 17:19)

Hanga 15, Seraphin in Pressey po 12; Sloukas 17, Wanamaker 16, Nunnally 14, Vesely 13.



Četrtkove tekme:

ŽALGIRIS - PANATHINAIKOS

80:74 (10:20, 21:13, 33:14, 16:27)

Jankunas 17, White 13, Pangos 12; Pappas 16, Singleton 15, Calathes 10.

BROSE BAMBERG - CSKA MOSKVA

76:92 (20:22, 19:20, 20:28, 17:22)

Rubit 16, Nikolić 5 točk (2/3) in 4 podaje v 20 minutah; De Colo 20, Clyburn 15, Rodriguez 14.

MACCABI - VALENCIA

94:91 (25:21, 21:25, 23:19, 25:26)

Jackson 21, Thomas 20; Green 24.

BASKONIA - UNICAJA MALAGA

88:82 (27:12, 14:24, 18:20, 29:26)

Timma 24; Waczynski 25.

OLIMPIA MILANO - HIMKI MOSKVA

71:77 (24:12, 14:19, 18:24, 15:22)

Jerrells 17; Šved 29, Zubkov 15.

Lestvica: CSKA MOSKVA 11 9 2 +127 20 OLYMPIACOS 11 9 2 +48 20 FENERBAHČE 11 8 3 +77 19 MACCABI 11 7 4 +13 18 PANATHINAIKOS 11 7 4 +10 18 HIMKI MOSKVA 11 7 4 -15 18 ŽALGIRIS 11 6 5 -5 17 REAL MADRID 11 5 6 +32 16 ------------------------------------ BASKONIA 11 5 6 +6 16 BROSE BAMBERG 11 5 6 -64 16 BARCELONA 11 4 7 +35 15 CRVENA ZVEZDA 11 4 7 -51 15 VALENCIA 11 3 8 -13 14 ANADOLU EFES 11 3 8 -54 14 OLIMPIA MILANO 11 3 8 -61 14 UNICAJA MALAGA 11 3 8 -85 14

A. G.