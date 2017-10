Brez Dragića in Dončića, a Blažič in Prepelič sta zelo razigrana

Pregled iger slovenskih košarkarjev

23. oktober 2017 ob 14:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi spremenjenih pravil bo košarkarska reprezentanca kvalifikacije za SP zagotovo igrala brez Gorana Dragića in verjetno tudi Luke Dončića, a letos blestita Klemen Prepelič in Jaka Blažič.

Liga NBA se tako ali tako ne bo prekinjala zaradi kvalifikacij, ki se bodo začele čez en mesec. Zaradi spora med Fibo in Eco pa se prav tako ne bo prilagajal urnik Evrolige, čeprav je Mednarodna košarkarska zveza predstavila predlog in prestavila tekme za en dan, hkrati pa so k spremembi urnika Evroligo pozvale tudi največje evropske nacionalne zveze. Vseeno se zdi, da evroligaški igralci v večini ne bodo na voljo in bodo številne reprezentance zares močno oslabljene. Tako tudi ne bo Dončića, ki blesti in navdušuje v dresu Reala.

Slovenija bo proti Belorusiji in Španiji igrala brez najboljših dveh strelcev s septembrske poti proti zlati kolajni, toda tu sta košarkarja, ki sta prav tako dobro igrala na EuroBasketu, zdaj pa sta izjemno razigrana v klubskih dresih. Prepelič je bil strelsko razpoložen že na evropskem prvenstvu, ko je bil s 13,8 točke na tekmo tretji strelec Slovenije. Skupaj z Blažičem, ki se je zelo uspešno podredil svoji vlogi, na turnirju pa vpisoval po 6,3 točke na srečanje, sta v finalu odigrala ključni vlogi in v končnici dvoboja za zlato medaljo, ko na parketu ni bilo ne Dragića ne Dončića reprezentanco vodila do zmage.

Najboljša posameznika Andorre in Levalloisa

Oba sta hitro poleti menjala kluba in se nato povsem posvetila reprezentanci, zdaj pa sta najboljša igralca svojih ekip. Ne le to, sta celo med najboljšimi strelci v vseh tekmovanjih, kjer igrata. Prepelič je zdaj član francoskega Levalloisa, Blažič igra za Andorro v Španiji, med sabo pa se bosta pomerila v skupinskem delu Evropskega pokala. Prepelič je vedno veljal za odličnega strelca z razdalje. Ko je zapustil Olimpijo, je odšel v Banvit, kjer je odigral nekaj dobrih tekem, a kmalu mu Dimitris Itudis ni namenjal več konkretne vloge. Bistričan, ki je v teh dneh dopolnil 25 let, se je vrnil v Ljubljano, nato pa korak za korakom napredoval. Najprej je odšel v nemški Oldenbrug, zatem v francoski Limoges. Zdaj je zrelejši košarkar, ki v napadu lahko hladnokrvno zadeva z razdalje, zna pa tudi kreirati, kar je dokazal na EP-ju. Zato se ga tudi vse glasneje povezuje z odhodom v Madrid k velikemu Realu.

Blažič tretje leto igra v Španiji. Po dveh sezonah pri Baskonii, ko je dvakrat zelo dobro začel, a v drugi polovici igral vse manj, si je zaželel predvsem vidne vloge. V Andorri so mu jo obljubili in slovenski košarkar jo je tudi izkoristil. Branilec, ki se je uveljavil pri Slovanu in Olimpiji ter nato igral še za Zvezdo, je na EuroBasketu tudi pokazal velik napredek. V napadu je bil bistveno preudarnejši, veliko dela pa je opravil z agresivno obrambo.

Tretja strelca španske oziroma francoske lige

27-letni Blejec je trenutno s povprečjem 17,8 točke na tekmo tretji strelec ACB lige, ki velja za najmočnejšo v Evropi. Boljša sta le Sylven Landesberg iz Estudiantesa in Henk Norel iz Gipuzkoe. Blažič, ki je tudi najboljši skakalec Andorre, je odlično igral na zadnji tekmi. Andorra, ki je po petih krogih 14., je sicer klonila v Zaragozi (95:78), slovenski reprezentant pa je prispeval 20 točk, s čimer je izenačil najboljši osebni dosežek v španski ligi, s statističnim indeksom 23 pa postavil osebni rekord.

Tudi Prepelič je tretji strelec francoskega prvenstva. Njegovo povprečje je 19,2 točke. Boljša sta le Tim Blue iz Antibesa in Zachery Peacock in Bourg-en-Bressa. Na zadnji tekmi je slovenski branilec prispeval 19 točk, Levallois, ki prav tako zaseda 14. mesto, pa je ugnal Boulazac (81:71). Oba sta bila razigrana tudi v Evropskem pokalu, kjer je Blažič ob porazu v Torinu vknjižil 22 točk, Prepelič pa v Kazanu 21. Z 20,5 točke na srečanje je Prepelič v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju stare celine izenačen na drugem mestu, Blažič, ki je na eni tekmi igral le pet minut, a dal 11 točk, pa si s 16,5 deli 14. mesto.

Vrhunci tekme Evropskega pokala Torino - Andorra

Vrhunci tekme Evropskega pokala Unics - Levallois

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 3. krog DP: Fenerbahče - Gaziantep 96:71

2. krog Fiba LP: PAOK - Gaziantep - 82:85

20

24 4 (1/3 za dve, 0/2 za tri)

13 (3/4 za dve, 2/3 za tri) 2

1 0

0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 5. krog DP: Zaragoza - Andorra 95:78



2. krog Evropski pokal: Torino - Andorra 92:86 30

21 20 (4/8 za dve, 2/4 za tri)

22 (4/5 za dve, 3/7 za tri) 7

7 4

1 Tomaž Bolčina, Šentjur (SLO) 3. krog DP: Primorska - Šentjur 69:55 20 3 (1/6 za dve) 5 1 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB) 5. krog ABA: Budućnost - Mega 84:64 25 11 (4/7 za dve, 1/3 za tri) 5 1 Žiga Dimec, Krka (SLO) 3. krog DP: Rogaška - Krka 85:72

2. krog ABA 2: Vršac - Krka 88:67 34

7 18 (7/15 za dve)

2 (1/3 za dve, 0/1 za tri) 8

2 2

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA) / / / / / Zoran Dragić, Olimpia Milano (ITA) ni bil v postavi / / / / Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 5. krog DP: Real - Unicaja 99:85

2. krog Evroliga: Real - CSKA 82:69 21

26 18 (4/5 za dve, 2/3 za tri)

14 (1/2 za dve, 1/6 za tri) 6

6 5

2 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 3. krog DP: Primorska - Šentjur 69:55

2. krog ABA 2: Primorska - Borac 79:73 26

19 6 (0/3 za dve, 2/7 za tri)

9 (0/4 za dve, 3/5 za tri) 3

1 4

3 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 5. krog ABA: Olimpija - Mornar 64:67

2. krog Fiba LP: Banvit - Olimpija 87:83 35

37 10 (1/4 za dve, 1/2 za tri)

10 (2/6 za dve, 1/4 za tri) 3

4 7

9 Jaka Klobučar, Istanbul BB (TUR) 3. krog DP: Istanbul BB - Trabzonspor 111:93

1. krog Fiba EC: Cluj - Istanbul BB 90:69 30

25 9 (2/5 za dve, 1/3 za tri)

5 (0/1 za dve, 1/4 za tri) 3

0 5

3 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 3. krog DP: Primorska - Šentjur 69:55

2. krog ABA 2: Primorska - Borac 79:73 7

13 2 (1/3 za dve)

6 (3/6 za dve) 1

2 0

0 Luka Lapornik, Steaua (ROM) 3. krog DP: Steaua - Targu 85:70 24 13 (5/8 za dve) 5 1 Miha Lapornik, Zlatorog Laško (SLO) 3. krog DP: Šenčur - Zlatorog 81:75 32 10 (2/6 za dve, 1/5 za tri) 0 2 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 5. krog ABA: Olimpija - Mornar 64:67

2. krog Fiba LP: Banvit - Olimpija 87:83

25

27 3 (0/1 za dve, 1/5 za tri)

10 (1/4 za dve, 2/4 za tri) 2

3 4

2 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 3. krog DP: Helios - Ilirija 64:72 / 22 (3/5 za dve, 4/8 za tri)) 6 1 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 4. krog DP: Olimpia - Brindisi 93:73 25 9 (3/3 za dve, 0/3 za tri) 4 1 Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) 2. krog Evroliga: Valencia - Efes 78:71 27 11 (5/6 za dve, 0/3 za tri) 4 0 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 2. krog Evroliga: Panathinaikos - Brose 93:83 26 8 (1/2 za dve, 1/3 za tri) 1 6 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 3. krog DP: Rogaška - Krka 85:72

2. krog ABA 2: Rogaška - Split 81:75 16

33 7 (0/1 za dve, 1/4 za tri))

18 (4/7 za dve, 1/7 za tri) 0

3 2

0 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 3. krog DP: Gapoel Tel Aviv - Hapoel Jeruzalem 84:100

2. krog Evropski pokal: Hapoel - Budućnost 81:86 14

25 11 (3/5 za dve, 0/1 za tri))

14 (6/9 za dve) 3

4 0

1 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 6. krog DP: Levallois - Boulazac 81:71

2. krog Evropski pokal: Unics - Levallois 76:68 31

29 19 (0/2 za dve, 4/7 za tri)

21 (1/3 za dve, 5/9 za tri) 4

0 5

2 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 2. krog Evroliga: Real - CSKA 82:69 21 16 (4/5 za dve, 2/4 za tri) 2 0 Matic Rebec, Jenisej Krasnojarsk (RUS) VTB: Jenisej - Nižni Novgorod 98:90

2. krog Fiba LP: Jenisej - Murcia 62:68 12

25 4 (0/1 za dve, 0/3 za tri)

6 (0/3 za dve, 2/6 za tri) 2

2 2

6 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 5. krog DP: Betis - Fuenlabrada 70:73 11 0 (0/3 za tri) 0 3 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) 3. krog DP: Helios - Ilirija 64:72 36 11 (4/9 za dve, 1/3 za tri) 4 8 Beno Udrih / / / / / Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 3. krog DP: Demir - Banvit 82:84

2. krog Fiba LP: Banvit - Olimpija 87:83 19

28 12 (4/5 za dve)

13 (6/8 za dve) 5

8 1

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 4. krog DP: Torino - Pesaro 88:79

2. krog Evropski pokal: Torino - Andorra 92:86 27

27 23 (2/5 za dve, 5/11 za tri)

12 (2/4 za dve, 2/6 za tri) 3

4 4

1 Saša Zagorac, Sopron (MAD) ni igral / / / /

t

Tilen Jamnik