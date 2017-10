Trifunović odkrito govoril z Omićem, v moštvu pričakuje Z. Dragića

Nadaljeval bo uspešen sistem Kokoškova

20. oktober 2017 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji, ki so pred dobrim mesecem postali evropski prvaki, v reprezentančni zgodbi začenjajo poglavje pod vodstvom novega selektorja Rada Trifunovića.

Igor Kokoškov je kot deseti selektor in drugi tujec na slovenski klopi popeljal reprezentanco do največjega uspeha v zgodovini slovenskega športa. V dveh letih na čelu izbrane vrste na uradnih tekmah sploh ni klonil. V tem obdobju je imel ob sebi trojko pomočnikov, ob Trifunoviću še Jako Lakoviča in Aleksandra Sekulića. Po spremembi kvalifikacij Fibe je bilo jasno, da srbski strokovnjak zaradi delovanja v Ligi NBA ne more biti več slovenski selektor in kot njegov naslednik se je omenjal nekdo izmed pomočnikov, že med EuroBasketom najglasneje prav Trifunović.

"Kandidati so bili samo trije pomočniki. Tak je tudi sistem. Vsi poudarjajo, da je najboljše, da je selektor profesionalec, da je ves čas na voljo in ves čas lahko spremlja. Rekli smo si, da je prišel čas zanj. Toliko časa je že na zvezi in se vanj tu vlaga. Bil je pomočnik zadnjima dvema selektorjema. Dal je nekaj skozi. Bilo bi absurdno, če bi iskali drugega, ki bi imel drugačno filozofijo in razmišljanje. Zdaj se bo samo nadaljevalo, kar je bilo na Finskem in v Turčiji. Mislim, da je v kvalifikacijah najpomembnejše, da igralci pridejo in vedo, kaj lahko pričakujejo. Da ne bo treba uvajati novega sistema," je o izbiri selektorja povedal generalni sekretar KZS-ja Rašo Nesterović.

Trifunović in Nesterović sta skupaj branila slovenske barve na evropskem prvenstvu leta 1997. To je bilo edino veliko tekmovanje, ki ga je 44-letni Domžalčan odigral v svoji karieri. Zbral je 11 uradnih nastopov za Slovenijo, v klubski košarki pa je največji pečat pustil v dresu Heliosa. V Domžalah je tudi začel trenersko pot. Ob Heliosu je nato vodil še Lastovko in Zlatorog, zadnjih pet let pa deluje na zvezi. Bil je že pomočnik Jureta Zdovca, hkrati pa je bil tedaj tudi selektor B-reprezentance.

Nadaljeval bo sistem Igorja Kokoškova

Zdaj je prevzel vodstveno funkcijo, zaradi izvrstnih rezultatov predhodnika pa se zaveda, v kako velike čevlje je stopil: "Seveda je težko naslediti Igorja, ki je bil tako uspešen. Z njim smo osvojili zlato medaljo in bili neporaženi. Naredili smo veliko delo. Ni in ne bo lahko, sem pa zelo ponosen, da sem zdaj v tej vlogi. Želimo tudi nadaljevati, kar smo delali do zdaj. Želimo igrati podobno košarko, ki je bil res dobra, gledljiva in uspešna. Ta sistem nam je prinesel zlato medaljo. Ne bi bilo smiselno česar koli spreminjati. Nadaljevali bomo Igorjev sistem, ki je igralcem ustrezal. Želimo igrati dobro obrambo in s hitrimi napadi. V prvem oknu, morda tudi v drugem, igra še ne bo takšna. Podobno je bilo lani v kvalifikacijah, ko še ni bila tako dobra, kot je bila na EP-ju, vseeno pa verjamem, da lahko že prej, saj se igralci dobro poznajo."

Čeprav Kokoškov ni več selektor, pa bo ostal tesen sodelavec reprezentance. Kot pravi Trifunović, sta ves čas v stiku, po večkrat na teden. Spregovorila sta tudi o seznamu 22 košarkarjev, o katerih novi selektor odloča v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Prva tekma Slovenijo čaka 24. novembra, ko se bo pomerila z Belorusijo, dva dni pozneje pa bo gostovala v Španiji. V skupini se bo srečala še s Črno goro. Prve tri bodo nadaljevale kvalifikacije, kjer se bodo udarile še s prvimi tremi iz skupine s Švedsko, Turčijo, Latvijo in Ukrajino. Najboljše tri reprezentance se bodo prebile na svetovno prvenstvo na Kitajsko.

Zaradi spora med Eco in Fibo se urnik Evrolige spremenjenemu sistemu kvalifikacij ne bo prilagajal. Vseeno je Trifunović na spisek uvrstil vse najboljše slovenske košarkarje z izjemo dozdajšnjega kapetana Gorana Dragića, ki je sicer večkrat spregovoril o koncu reprezentančne kariere, zaradi Lige NBA pa tako ali tako nanj izbrana vrsta vsaj v prvih dveh oknih ne bo mogla računati. "V ponedeljek sem se vrnil iz ZDA in v teh dneh sem vstopil v stik z vsemi košarkarji. Vsi se strinjajo, da so na tem seznamu. Tudi evroligaški igralci bi se radi odzvali in udeležili kvalifikacij, toda vemo, da je zdaj ta spor in se še ne ve, kako bo, čeprav se bolj nagiba, da ne bodo mogli sodelovati."

Zoran Dragić bo v reprezentanci "grizel parket"

Pet slovenskih košarkarjev igra v Evroligi. Medtem kot Luka Dončić in Anthony Randolph blestita pri Realu iz Madrida, se Edo Murić v Carigradu in Aleksej Nikolić v Bambergu bojujeta za minute, v Milanu pa na Zorana Dragića ne računajo več. Trifunović upa, da bodo na voljo vsaj ti, ki igrajo v Evroligi manj: "Upam, da obstaja ta možnost. Z vsemi sem o tem govoril in tudi sami si tega želijo. Dogovorili smo se, da bodo o tem stopili v stik s klubom in trenerjem, da bi videli, ali bo to šlo. Vsi si to želimo. Recimo Nikolić je rekel, da bo govoril, da pa verjame, da ne bi smelo biti težav. Toda vemo, da še ni popolnoma jasno. Tudi Zoran Dragić si maksimalno želi igrati. Želi dati vse od sebe. Ve, da je v težkem položaju. Rekel je, da bo v reprezentanci "grizel parket". Verjetno bo prišel, a lahko se zgodi kaj drugega. Kaj pa če naslednji teden na primer dobi ponudbo Barcelone in bo že tam igral."

Na spisek je Trifunović uvrstil tudi centra Gašperja Vidmarja, ki je že pred evropskim prvenstvom napovedal, da bo končal reprezentančno pot, in Alena Omića, ki je bil po naturalizaciji Anthonyja Randolpha užaljen in se še ni odločil, ali še želi pomagati reprezentanci Slovenije, kjer je sicer začel svojo košarkarsko pot: "Z Vidmarjem sva govorila v torek. Ni mi rekel niti ne niti ja. Dogovorjena sva, da ga obiščem, ko bodo v soboto igrali v Carigradu. Usedla se bova, se pogovorila, in upam, da nam ga uspe prepričati. Vemo, da je rekel, da ne bo več igral. Rekel je, ko je imel morda tudi še vročo glavo. Vem, da mora po eni strani tudi stati za svojimi besedami. Lahko, da je dokončno odločen, a upam in želim, da se premisli."

Odkrit pogovor z Alenom Omićem

"Z Omićem sva govorila. Alen je bil seveda nekoliko prizadet, kar je normalno. Ga tudi razumem. Imela sva daljši pogovor, bila sva popolnoma odkrita. Povedal je, kako se je takrat počutil. Rekel je, da razmišlja, ni pa rekel ne. Nisva dala nobenih obljub, nobenih obveznosti. Slišala se bova že naslednji teden. Na seznamu so najboljši igralci po naši presoji. Dva imata zvezdico. Je pa vse tako daleč, da ne morem dati kakršnih koli odgovorov, čeprav bi to želeli. Sem imel pa zelo iskrena pogovora z Omičem in z Randolphom," je dodal selektor.

"Kvalifikacije so specifične. Ko sem bil kot igralec v reprezentanci, smo igrali na podoben način. V kvalifikacijah se pojavljajo igralci, ki so trenutno v najboljši formi. Tedaj so bila jedra sedmih ali osmih košarkarjev, poleg pa so prihajali igralci, ki so bili recimo v zadnjih dveh tednih v najboljši formi. Take igralce potrebuješ. Treba bo spremljati vse igralce, ki so v tujini in doma. Skušal si bom ogledati tudi čim več tekem v živo, saj tako dobiš največ občutka. Spremljam tudi nasprotnike in skušal si bom ogledati čim več tekem v Sloveniji in v bližini, katere bodo hitro dostopne. So pa vse ekipe zaradi tega spora z Evroligo v enakem položaju. Španija ima večji nabor igralcev kot Slovenija, a na koncu bomo imeli vsi isto žogo in za vse bodo na parketu enaki pogoji," je še pristavil Trifunović.

Tilen Jamnik