Cleveland bo v finalu Vzhoda spet izzval Boston

Serija se bo začela v nedeljo

10. maj 2018 ob 07:42

Boston - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona se bodo drugo leto zapored v konferenčnem finalu Lige NBA pomerili s Clevelandom, potem ko so na peti tekmi s 114:112 ugnali Philadelphio in jo izločili s 4:1 v zmagah.

V glavni vlogi je bil še enkrat izjemni novinec Jayson Tatum, ki je 24 sekund pred koncem s polaganjem popeljal Celticse v vodstvo s 111:109. Na drugi strani je zgrešil Joel Embiid, Terry Rozier pa je z dvema zadetima prostima metoma poskrbel za štiri točke naskoka. J. J. Redick je vrnil kanček upanja s trojko, vendar je 76-ersom za preobrat zmanjkalo časa.

Philadelphia je minuto in pol pred koncem vodila za štiri. O izenačenosti tekme priča podatek, da sta se moštvi v vodstvu izmenjali kar 21-krat, največkrat v vsej letošnji končnici.

Tatum je bil prvi strelec Bostona s 25 točkami, eno manj je prispeval Jaylen Brown. Celotna prva peterka Bostona je dosegla več kot 12 točk. Pomemben faktor s klopi je bil Marcus Smart s 14 točkami, 6 podajami, skoki in prestreženo žogo v zadnjem napadu.

Pri Philadephii sta bila s po 27 točkami najučinkovitejša Embiid in Dario Šarić, ki sta bila dvomestna tudi pri skokih.

Finalna serija s Clevelandom se bo začela v nedeljo ob 21.30. Prednost domačega igrišča ima Boston.

Vzhodna konferenca, polfinale:

BOSTON (2) - Philadelphia (3) (4:1)

114:112 (25:24, 36:28, 22:30, 31:30)

Tatum 25, Brown 24 (10/13 iz igre), Rozier 17, Horford 15 in 8 skokov, Smart 14, Baynes 13 in 9 skokov, Morris 6; Embiid 27, 12 skokov in 4 blokade, Šarić 27 (3/3 za tri) in 10 skokov, Simmons 18, Redick 14, McConnell in Ilyasova po 9, Covington 5, Belinelli 3.

CLEVELAND (4) - Toronto (1) 4:0

Zahodna konferenca, finale:



Prva tekma, ponedeljek:

HOUSTON (1) - GOLDEN STATE (2)

R. K.