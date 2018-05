Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Steph Curry se je uspešno vrnil po poškodbi in zdaj nabrušen čaka na spopad s Houstonom. Foto: Reuters Chris Paul je bil na zadnjih dveh tekmah najboljši igralec Houstona. Foto: Reuters Dodaj v

Golden State in Houston ogreta za veliki obračun

41 točk Chrisa Paula v zmagi Raket

9. maj 2018 ob 08:04

New York - MMC RTV SLO

Finalista Zahodne konference Lige NBA sta po pričakovanju branilec naslova Golden State in prvi nosilec Houston, ki sta v petih tekmah opravila z New Orleansom oziroma Utahom. Finale se bo začel v noči na torek.

Bojevniki so izločili Pelikane s 113:104 na krilih velike četverice. Steph Curry (28) in Kevin Durant (24) sta skupaj prispevala 52 točk, 15 podaj in 13 skokov. Draymond Green je bil z 19 točkami, 14 skoki in 9 podajami spet blizu trojnega dvojčka, Klay Thompson je dodal 23 točk. Po izenačenem prvem polčasu je Golden State tekmo že tradicionalno odločil na začetku tretje četrtine, ko je pobegnil z delnim izidom 25:4.

S 15. zaporedno zmago v končnici na domačem parketu so Bojevniki izenačili rekord Chicaga iz let 1990 in 1991.

Pri Pelikanih je bil s 34 točkami in 19 skoki najučinkovitejši Anthony Davis. Jrue Holiday je prišel do trojnega dvojčka s 27 točkami, 11 podajami in 10 skoki. New Orleans se je dve minuti pred koncem približal na minus sedem, nato pa je vse dvome o zmagovalcu s košem razblinil Green.

Rekord kariere Paula za ogrevanje pred finalom

Junak zmage Houstona nad Utahom (112:102) je bil Chris Paul, ki je z 41 točkami dosegel rekord kariere v končnici. Organizator igre, ki je pred sezono prišel iz LA Clippersov, bo prvič igral v konferenčnem finalu. Pred tem mu je v končnici spodletelo devetkrat. Zadel je osem trojk, dodal še 10 podaj in 7 skokov brez izgubljene žoge.

Utah se je dobro držal in po zaslugi novinca Donovana Mitchella, ki je v tretji četrtini dosegel 22 od svojih 24 točk, pred zadnjim delom celo vodil. V zaključku se je izkazal Paul z osmimi zaporednimi točkami in tri minute pred koncem je bilo 105:96 za Rakete. Mitchell je moral zaradi poškodbe parket zapustiti sedem minut pred koncem.

Stavnice na strani Golden Stata

Houston bo drugič v štirih letih igral v konferenčnem finalu. Na drugi strani bo Golden State naskakoval četrti zaporedni veliki finale in tretji naslov v zadnjih štirih sezonah. Obeta se veliki spektakel med Jamesom Hardnom in Paulom na eni strani ter Durantom, Curryjem, Thompsonom in Greenom na drugi. Stavnice v vlogo favorita postavljajo Golden State, ki ima kvoto za končno zmago v seriji 1,53. Če stavite na Houston, svoj vložek pomnožite z 2,5.

Zahodna konferenca, polfinale:

HOUSTON (1) - Utah (5) (4:1)

112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24)

Paul 41 (13/22 iz igre, 8/10 za tri), 10 podaj in 7 skokov v 38 minutah, Tucker 19 (5/7 za tri), Harden 18, Green in Mbah a Moute po 8; Mitchell 24, O'Neale 17, Ingles in Gobert po 12.



GOLDEN STATE (2) - New Orleans (6) (4:1)

113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29)

Curry 28 (met 10/16), Durant 24, Thompson 23, Green 19, 14 skokov in 9 podaj; Davis 34 in 19 skokov, Holiday 27, 11 podaj, 10 skokov, Mirotić 12.

Vzhodna konferenca, polfinale:



Sreda:

BOSTON (2) - PHILADELPHIA (3) (3:1)



CLEVELAND (4) - Toronto (1) (4:0)

R. K.