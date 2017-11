Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Lou Williams je bil nerešljiva uganka za košarkarje ekipe Los Angeles Lakers. Foto: AP Lonzo Ball (znova) ni imel najboljšega večera. Foto: AP Najboljša ekipa Lige NBA, Boston Celtics, je naletela na čvrst obrambni zid Detroita. Takole je nekdanji košarkar Bostona Avery Bradley ustavil prodor Kyrieja Irvinga. Foto: Reuters Damian Lillard je pustošil po Madison Square Gardnu. Foto: Reuters LeBron James je Cleveland v Philadelphii popeljal do osme zaporedne zmage. Foto: Reuters Košarkarji Sacramenta so v gosteh presenetili prvake Lige NBA. Foto: AP Dodaj v

Clippersi dobili bitko za Los Angeles

Golden State presenetljivo klonil pred Sacramentom

28. november 2017 ob 07:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Košarkarji moštva Los Angeles Clippers so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA dobili mestni derbi z Lakersi. Zmagali so s 120:115, junak tekme je bil Lou Williams.

Ta je odigral najboljšo tekmo v letošnji sezoni, ob metu iz igre 12/12 (4/8 za tri in 14/14 prosti meti) je zbral 42 točk, 26 točk jih je k zmagi svoje ekipe prispeval še krilni center Blake Griffin.

Pri Lakersi je bil najučinkovitejši Kentavious Caldwell-Pope, ki se je ustavil pri 29 točkah, znova pa v oči bode slab strelski izkupiček Lonza Balla, ki je ob metu iz igre 1/7 (1/6 za tri) zbral le tri točke v 26 minutah.

Lakersi v končnici popustili

Tekma je bila pravzaprav ves čas zelo izenačena, gostitelji so si v prvi četrtini večkrat priigrali najvišjo prednost na tekmi (+9), a so do odmora popustili in Lakersom prepustili pobudo (60:62). Varovanci Luka Waltona so bili na dobri poti, da tekmo dobijo, po košu Coreyja Brewerja dobrih osem minut pred koncem so vodili za osem točk (95:103). Nato so popolnoma popustili v obrambi, v napadu pa storili odločno preveč napak. Clippersi so slabo igro nasprotnika izkoristili, z delnim izidom 25:12 so v končnici tekme, v kateri je Ball storil kopico napak (izgubljena žoga, zgrešena polaganje in odprt met za tri točke) uprizorili preobrat, odločilne točke je dve minuti pred koncem s prostima metoma prispeval Williams. Clippersi tako nadaljujejo zmagoviti niz proti mestnim tekmecem, dobili so zadnjih 11 medsebojnih obračunov, ko so bili v Staples Centru domača ekipa. Proti Lakersom so sicer zmagali na 20 od zadnjih 22 obračunov.

Naslednji nasprotnik Clippersov bodo košarkarji Utah Jazza, medtem ko Lakerse čaka vroč obračun s prvaki lige, Golden State Warriorsi, ki so v noči s ponedeljka na torek presenetljivo na svojem parketu klonili pred Sacramento Kingsi.

Tekme 27. novembra:

INDIANA - ORLANDO 121:109

Oladipo 26, Bogdanović 22; Simmons 21.



PHILADELPHIA - CLEVELAND 91:113

Embiid 30 (11 skokov); James 30 (13 skokov), Wade 15, Green 14.



BOSTON - DETROIT 108:118

Smart 23; Harris 31, Drummond 26 (22 skokov), Jackson 20.



NEW YORK - PORTLAND 91:103

Porzingis 22; Lillard 32, Connaughton 17, Nurkić in McCollum po 12.



HOUSTON - BROOKLYN 117:103

Harden 37 (10 skokov), Capela 20; Whitehead 24, Dinwiddie 14.

SAN ANTONIO - DALLAS 115:108

Aldridge 33 (10 skokov), Gasol 25; Smith jr. in Matthews po 19.



GOLDEN STATE - SACRAMENTO 106:110

Thompson 21; Cauley-Stein 19, Hill 16.



LA CLIPPERS - LA LAKERS 120:115

Williams 42, Griffin 26 (11 skokov); Caldwell-Pope 29.

Vzhodna konferenca:

BOSTON CELTICS 22 18 4 81,8 DETROIT PISTONS 19 13 6 68,4 CLEVELAND CAVALIERS 20 13 7 65,0

TORONTO RAPTORS 19 12 7 63,2 PHILADELPHIA 76ERS 19 11 8 57,9 INDIANA PACERS 21 12 9 57,1 WASHINGTON WIZARDS 19 10 9 52,6 MIAMI HEAT 19 10 9 52,6 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 20 10 10 50,0 MILWAUKEE BUCKS 18 9 9 50,0 CHARLOTTE HORNETS 19 8 11 42,1 ORLANDO MAGIC 21 8 13 38,1 BROOKLYN NETS 20 7 13 35,0 ATLANTA HAWKS 20 4 16 20,0 CHICAGO BULLS 18 3 15 16,7

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 20 16 4 80,0 GOLDEN STATE WARRIORS 21 15 6 71,4 SAN ANTONIO SPURS 20 13 7 65,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 21 13 8 61,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 20 12 8 60,0 DENVER NUGGETS 19 11 8 57,9 NEW ORLEANS PELICANS 20 11 9 55,0 UTAH JAZZ 20 9 11 45,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 19 8 11 42,1 LOS ANGELES CLIPPERS 19 8 11 42,1 LOS ANGELES LAKERS 20 8 12 40,0 MEMPHIS GRIZZLIES 19 7 12 36,8 PHOENIX SUNS 21 7 14 33,3 SACRAMENTO KINGS 20 6 14 30,0 DALLAS MAVERICKS 21 5 16 23,8

Tekme 28. novembra:

CLEVELAND - MIAMI

CHICAGO - PHOENIX

MINNESOTA - WASHINGTON

UTAH - DENVER

SACRAMENTO - MILWAUKEE

Mitja Lisjak